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06.07.2020 17:44
Рубрика: Власть

Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны

Текст: Николай Долгополов

В журналистской среде к памяти ветеранов Великой Отечественной войны относятся с глубоким уважением. В том числе и спортивные репортеры.

Фото: Фотохроника ТАСС
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В свое время, когда они, спортивные журналисты-фронтовики, еще были среди нас, Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) удалось с помощью благородного спонсора выплачивать им небольшую, но ежемесячную пенсию. Мы регулярно приглашали старших друзей на наши встречи, а перед праздником Победы вручали подарки, и не какие-нибудь случайные, а именно нужные. Увы, повторюсь еще раз, сейчас никого из них уже нет с нами.

Мы были искренне огорчены, когда пару месяцев назад в исполком ФСЖР обратились наши питерские коллеги. На кладбище в Санкт-Петербурге хулиганье разбило памятники журналисту-фронтовику, орденоносцу, многолетнему заведующему отделом спорта "Ленинградской правды", а затем и "Петербургских ведомостей" Михаилу Эстерлису и его супруге. Сейчас памятник жене Эстерлиса уже восстановлен.

С помощью известных журналистов из Петербурга Кирилла Набутова и Сергея Лопатенка удалось разыскать сына Эстерлиса, Александра. Он рассказал, что в период пандемии работы на кладбище не ведутся. Сын ищет вместе со спортивными журналистами, коллегами его отца, скульптора, который бы взялся за изготовление нового памятника.

Как только будет можно приступить к работе, Александр свяжется с ФСЖР. А мы обязательно поможем, сделаем так, чтобы памятник фронтовику-спортивному журналисту Михаилу Эстерлису вновь занял свое место.

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