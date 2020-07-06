В НАО продлили режим повышенной готовности

В Ненецком автономном округе до 17 июля продлен режим повышенной готовности, правда, для жителей введены некоторые послабления, сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, масочный режим теперь носит не обязательный, а рекомендательный характер. Разрешение собрания и приемы граждан в очной форме.

Ранее в регионе жители старше 65 лет находились на обязательной самоизоляции. При этом работающие пенсионеры не могли посещать свои рабочие места. Сейчас это требование отменено.

Также в регионе разрешена работа кафе, ресторанов и столовых.

Особые требования введены к организациям нефтедобывающей отрасли, эти компании теперь должны вводить предварительную обсервацию для вахтовиков, а также в обязательном порядке тестировать их на коронавирусную инфекцию.

Все, кто прибывает в Ненецкий автономный округ, должны или пройти двухнедельную самоизоляцию или предоставить свежие результаты теста на коронавирус, подтверждающие отсутствие заболевания.

На сегодняшний день в НАО подтверждено 158 случаев заболевания COVID-19.