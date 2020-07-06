В Петербурге протестируют отечественный беспилотный автомобиль

В Петербурге 10 июля начнутся испытания беспилотного автомобиля StarLine, который создан петербургским одноименным НПО. Машина будет курсировать недалеко от Марсова поля, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Беспилотник недавно получил сертификацию. Машина способна реагировать на сигналы светофора, разметку, а также на пешеходов, в том числе и тех, кто пересекает проезжую часть в неположенном месте.

Ранее автомобиль был протестирован на закрытых полигонах.

Во время испытаний в центре Петербурга в кабине беспилотника будет находиться инженер-испытатель, его задача - контролировать процесс.