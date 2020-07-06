В Петербурге разрешат фудтраки

В Петербурге появится новый вид нестационарных торговых объектов. Как сообщает администрация Северной столицы, это будут механические транспортные средства, специально оборудованные для организации общественного питания. Такой вид НТО известен как фудтрак.

Фудтраки в Петербурге появлялись и раньше, но в нормативной базе они не были прописаны. Фактически раньше в городском законодательстве фигурировали только автолавки, но это торговые объекты и условий для общественного питания там нет.

В то же время, фуд-траки активно завоевывают популярность по всей стране, например, такой формат нестационарной торговли часто применяется на праздниках в Архангельской области.

Еще одно новшество - в киосках разрешат продавать зелень и овощи. Ранее в городском законодательстве Петербурга было прописано, что в ларьках можно реализовывать только ягоды и фрукты.