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06.07.2020 17:01
Рубрика: Экономика

В Петербурге разрешат фудтраки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге появится новый вид нестационарных торговых объектов. Как сообщает администрация Северной столицы, это будут механические транспортные средства, специально оборудованные для организации общественного питания. Такой вид НТО известен как фудтрак.

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Фудтраки в Петербурге появлялись и раньше, но в нормативной базе они не были прописаны. Фактически раньше в городском законодательстве фигурировали только автолавки, но это торговые объекты и условий для общественного питания там нет.

В то же время, фуд-траки активно завоевывают популярность по всей стране, например, такой формат нестационарной торговли часто применяется на праздниках в Архангельской области.

Еще одно новшество - в киосках разрешат продавать зелень и овощи. Ранее в городском законодательстве Петербурга было прописано, что в ларьках можно реализовывать только ягоды и фрукты.

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