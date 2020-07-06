В Петербурге СК расследует изнасилование двух школьниц

В Северной столице задержан мужчина, которого следователи ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу изобличили в изнасиловании двух школьниц. Как сообщили в пресс-службе управления, ему уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По данным следствия, 4 июля 2020 года обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по набережной Черной речки, применив физическую силу, изнасиловал двух несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 года рождения, а также совершил в отношении последней иные насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Кроме того, следователи подозревают, что 27-летний обвиняемый может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, эти данные сейчас проверяются.

- Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления, - добавили в СК.