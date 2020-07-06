В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже

В Петербурге на улице Варшавской прошло задержание шести человек, которых подозревают в краже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Во время операции был произведен предупредительный выстрел.

В информационном агентстве уточняют, что во время спецоперации двор был временно перекрыт.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что задержание подозреваемых проводилось силами СОБР "Гранит". У росгвардейцев была информация, что мужчины могли быть вооружены.

Один из подозреваемых попытался скрыться. Тогда сотрудник СОБРа произвел один предупредительный выстрел. Никто не пострадал, все подозреваемые были задержаны.