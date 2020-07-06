В понедельник в Северной столице свою работу возобновили музеи. Они ввели строгие правила для посетителей, ограничили интерактив, но желающих приобщиться к прекрасному это не останавливает.

В музеях введены строгие правила, но желающих посетить их это не останавливает. Фото: Сергей Николаев/РГ

...Возле Центрального выставочного зала "Манеж" многолюдно. Здесь открылась фотовыставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum". Увидеть снимки, сделанные фотографами агентства Magnum вживую, захотели сотни петербуржцев.

Куратор выставки Нина Гомиашвили отмечает, что при подготовке в Манеже, как всегда, было трансформировано пространство. Посетители будто совершают путешествие во времени, когда каждый стенд - это десятилетие.

Анансируя выставку в мае, в Манеже высказывали слабую надежду на то, что эти фотоработы можно будет увидеть вживую. Но это наконец-то произошло. Правда, от многих интерактивных вещей пришлось отказаться. В частности, библиотека, стол для просмотра слайдов и кинозал будут закрыты.

Билеты в Манеж продают только онлайн, причем нужно выбрать не только дату посещения, но и время. Предполагается, что на осмотр экспозиции хватит одного часа. Все посетители должны быть в масках. К слову, гардероб и кафе тоже закрыты.

Чуть проще правила в Суворовском музее, который также накануне открылся для посещения. Здесь нет сеансов - правда, в экскурсионной группе должно быть не более пяти человек. Свободный осмотр экспозиции возможен при соблюдении социальной дистанции. По QR-коду в холле можно скачать аудиогид на свой мобильный телефон.

Открылись музеи Петропавловской крепости, можно побывать в Петропавловском соборе, Тюрьме Трубецкого бастиона и Музее космонавтики и ракетной техники. Правда, экскурсии здесь пока не проводятся, посетителям предлагается воспользоваться аудиогидом.

Кстати, в Петербурге к аудиогидам на период пандемических ограничений полагаются не стандартные, а одноразовые наушники, при этом сами устройства должны проходить дезинфекцию после каждого посетителя.

В Манеже открылась выставка, уже давно известная ценителям искусства. Тем не менее увидеть снимки агентства Magnum захотели сотни петербуржцев

Также открылись Музей музыки, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей "XX век". Сегодня, 7 июля, прием посетителей начался в Гатчинском дворце, Музее Достоевского, а также в Музее Анны Ахматовой.

В администрации Санкт-Петербурга отмечают, что с 12 по 15 июля возобновят прием посетителей Спас на Крови и Исаакиевский собор.

12 июля заработает исторический парк "Россия - моя история". А открытие Эрмитажа состоится 15 июля.