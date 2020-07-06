В Заполярье 16-летний зацепер ударился головой о насыпь, упав с поезда

Шестнадцатилетний подросток в городе Кандалакше Мурманской области неудачно прокатился на грузовом поезде, получив травму головы. Об этом сообщили в Мурманским следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

- По предварительным данным, несовершеннолетний самовольно покинул территорию детского учреждения в Кандалакше, чтобы отправиться на встречу с друзьями, - отметили в ведомстве. - Увидев на железнодорожных путях стоящий грузовой состав, молодой человек решил доехать до места встречи, зацепившись за поезд. Спрыгивая с вагона после отправления состава, мальчик не удержал равновесие и ударился головой о щебеночную насыпь, получив травму.

Пострадавший подросток отправлен в реанимацию. Ведется доследственная проверка.