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06.07.2020 19:08
Рубрика: Происшествия

Штраф вместо срока

Военный суд огласил приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
6 июля Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове огласил приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Последнее судебное заседание этого резонансного процесса длилось буквально несколько минут. Светлана Прокопьева была признана виновной по статье 205.2 УК РФ ( оправдание терроризма). Но она не лишена свободы, не будет ограничена в праве заниматься журналистикой, а должна заплатить штраф в полмиллиона рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Напомним, что гособвинитель попросил для Прокопьевой реальный срок в шесть лет в колонии, плюс четырехлетний запрет на работу журналистом. В своем выступлении прокурор сказал, что Светлана Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись. Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте".

Сама подсудимая вины не признала и заявила, что просто профессионально исполняла свои обязанности.

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