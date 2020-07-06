Военный суд огласил приговор журналистке Светлане Прокопьевой

6 июля Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове огласил приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Последнее судебное заседание этого резонансного процесса длилось буквально несколько минут. Светлана Прокопьева была признана виновной по статье 205.2 УК РФ ( оправдание терроризма). Но она не лишена свободы, не будет ограничена в праве заниматься журналистикой, а должна заплатить штраф в полмиллиона рублей.

Напомним, что гособвинитель попросил для Прокопьевой реальный срок в шесть лет в колонии, плюс четырехлетний запрет на работу журналистом. В своем выступлении прокурор сказал, что Светлана Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись. Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте".

Сама подсудимая вины не признала и заявила, что просто профессионально исполняла свои обязанности.