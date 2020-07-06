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06.07.2020 16:03
Рубрика: Экономика

Аэропорт Сочи впервые принял прямой рейс из Владивостока

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня состоялся инаугурационный беспересадочный рейс из Владивостока в Сочи, на котором на курорт прибыли 525 туристов. Перелет длился десять часов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе сочинской воздушной гавани.

Впервые в современной истории запущено прямое авиасообщение между Дальним Востоком и Черноморским побережьем.

Фото: РИА Новости
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- Эпидемиологическая ситуация подтолкнула предприятия отрасли к оперативному перераспределению транспортных потоков и открытию новых внутрироссийских направлений, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Поддерживая тенденцию транспортной доступности, сегодня открывается авиасообщение между Дальним Востоком и городами Черноморского побережья. Жители Хабаровска и Владивостока смогут на прямом рейсе улететь в Сочи или Симферополь. Рейсы, выполняемые в обход Москвы, экономят время и деньги. А за счет сокращения длительности перелета улучшаются параметры экологичности путешествий.

Вылеты в Сочи выполняются дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Прямые рейсы с Дальнего Востока выполняются на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с салонами эконом и бизнес-класса.

- Изменение конъюнктуры туристического рынка дала возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены, - подчеркнул генеральный директор одной из авиакомпаний Сергей Александровский. - Благодаря этим изменениям жители Владивостока впервые смогут полететь в отпуск на российское Черное море на крыльях нашей авиакомпании. За летний сезон мы планируем перевезти около 25 тысяч пассажиров и выполнить более 45 рейсов.

По словам гендиректора оператора аэропортов России Алексея Старостина, старт нового туристического сезона для аэропорта Сочи выдался уникальным.

- После продолжительного спада в течение трех месяцев мы ощутили взрывной рост на традиционных направлениях и ожидаем высокий спрос на новых направлениях, - сказал он. - Новая дальневосточная программа позволит жителям Приморья побывать на курортах Краснодарского края, и в период ограничения полетов на международных направлениях сделать выбор в пользу российских курортов.

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