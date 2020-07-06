Глава Адыгеи проверил ход строительства магистрального водовода

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства водозабора у горных источников воды и новой ветки водовода к населенным пунктам Майкопского района и городу Майкопу.

"Возведение этого стратегического объекта позволит решить давнюю проблему с авариями и перебоями с водоснабжением населения из-за изношенности действующего водовода. Вновь построенная ветка должна обеспечить стабильным и качественным водоснабжением горной водой жителей Майкопа и Майкопского района", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Групповой водовод был построен в 1982 году, и потребность в замене изношенных труб назрела давно. Государственная поддержка по ФЦП "Юг России на 2008-2013 годы" в объеме более 1,2 миллиарда рублей дала возможность построить 57,6 километра из 120,6 километра общей разветвленной сети водовода.

Стратегически значимую задачу удалось решить при поддержке федерального центра. Большую работу в этом направлении провел депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник. На реализацию проекта РА в 2018 году выделено более 3,5 миллиарда рублей.

Началось строительство в апреле 2018 года. Возведением масштабного инженерного объекта занимается ООО "Монтаж" с использованием самых современных технологий. Основная часть работ проходит в сложных условиях труднодоступной горной местности. Поэтому для надежности объекта применяются особые технологии, тщательно планируется каждый этап строительства. При этом учитывается соблюдение баланса между выполнением технологических стандартов и сохранением экологии.

"Важно, чтобы мы смогли возвести крайне необходимый для населения инфраструктурный объект без ущерба для природы. При этом все работы должны проводиться качественно и в намеченные сроки", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как доложил руководитель минстроя РА Валерий Картамышев, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ и освоения средств. Трасса трубопровода до источника на реке Цице, которая должна была проходить по территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Горная Адыгея", скорректирована и выведена за пределы ООПТ.

По информации руководства ООО "Монтаж", в настоящее время большая часть работ по строительству водовода уже проведена. Завершено строительство основной трассы водовода протяженностью 64 километра, а также проложены отводы к трем населенным пунктам: п. Табачному (2,9 километра), к ст. Курджипской (4,3 километра), к п. Тульскому (8,5 километра). Кроме того, возведены новый резервуар на головных сооружениях; станция обезжелезивания воды на Гавердовском водозаборе мощностью 24000 м?/сутки.

При благоприятных погодных условиях до конца года планируется завершить проект. Остается построить в горах водозаборы на реке Цице и ручье Водопадистом, а также оставшуюся часть трубопровода в местах со сложным горным рельефом: около 25 километров с учетом увеличения общей протяженности разветвленной сети водовода. Этот участок соединит источники воды (всего их пять, один из них новый) с головными сооружениями.

После ввода объекта в эксплуатацию объем поставляемой воды увеличится до 140 тысяч кубометров в сутки. Сейчас максимальная производительность составляет 100 тысяч кубометров в сутки.

Глава Адыгеи отметил, что от этого инфраструктурного объекта зависит стабильное обеспечение водоснабжения населения Майкопа и Майкопского района, а также развитие туристического комплекса в горной части региона.