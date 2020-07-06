Глава Адыгеи ознакомился со строительством дороги в горах региона

В рамках рабочей поездки в Майкопский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Черниговская - Дагомыс. Данный проект реализуется совместно с Краснодарским краем. Из общей протяженности дороги в Адыгее на первом этапе ведется строительство 10,355 километра. На эти цели предусмотрено почти 1,94 миллиарда рублей, из них 200 миллионов рублей уже освоены.

Работы начались в 2019 году. Для этого был заключен государственный контракт с генеральной подрядной организацией ООО фирма "Дортранссервис". Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев сообщили главе РА о проделанной работе. Поскольку участок дороги находится в горной местности, серьезное внимание уделяется подготовительным работам. На первом этапе была обследована территория, осуществлены земляные работы, устройство нижнего слоя основания дороги, монтаж железобетонных труб. Всего проделано около 30 процентов от плана.

После завершения строительства участок двухполосной дороги будет соответствовать IV категории. Здесь также будут созданы площадки для отдыха, противоаварийные съезды, установлены дорожные ограждения и знаки.

Глава Адыгеи поручил синхронизировать все работы с Краснодарским краем и проводить их в соответствии с согласованным с федеральным центром графиком реализации проекта.

Также в Адыгее продолжается строительство высокогорной автомобильной дороги из поселка Гузерипль к плато Лагонаки. Общая протяженность дороги - 17,08 километра, из них 9,8 километра - первый пусковой комплекс, завершить который планируется в 2021 году. Это сделает более удобной транспортную логистику для туристов, обеспечит транспортную доступность новых территорий, имеющих туристическую привлекательность.

"Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи", - отметил Мурат Кумпилов.