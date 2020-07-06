МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни

Главное управление МЧС России по РК объявило штормовое предупреждение в связи с высокой вероятностью опасных погодных явлений в регионе в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы и до конца суток 6 июля в Крыму прогнозируются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град и шквалистый ветер (20-25 метров в секунду). В пресс-службе пояснили, что при таких опасных гидрометеорологических явлениях весьма высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций: подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, а также повреждения и гибели сельскохозкультур. Также в крымском главке МЧС предупредили об угрозе жизни и здоровью из-за вероятного падения рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и обрыва линий электропередачи. Также из-за ухудшения погоды в ведомстве не исключили происшествия в акваториях Азовского и Черного морей, в том числе в Керченском проливе.

- Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы, - добавили в пресс-службе.

В связи с этим в республиканском главке МЧС рекомендовали не выходить на улицу в непогоду, а, будучи в помещении, находиться подальше от окон, а также не включать электроприборы.

Ранее в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций предупредили об аномальной жаре на полуострове с 4 по 8 июля.