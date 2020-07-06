После крушения вертолета на Дону возбудили уголовное дело

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по части второй статьи 263 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщала "РГ", 6 июля в 4.35 в Пролетарском районе области потерпел крушение вертолет Ми-2. Один человек погиб.

Как выяснило следствие, вертолет выполнял пробный полет после ремонта. За штурвалом был пилот 1970 года рождения, вместе с ним - бортмеханик, 1962 года рождения. Примерно в полутора километрах от хутора Кирсалово вертолет упал на землю. От полученных травм бортмеханик скончался на месте. Пилот госпитализирован в больницу.

На место трагедии вылетела следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Она проводит необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники.

По словам старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения органы о предстоящем полете.