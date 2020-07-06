Ростовчанин ограбил банк на 1,5 млн рублей ради погашения кредитов

В Ростове-на-Дону оперативники уголовного розыска задержали 43-летнего мужчину, ограбившего банк на проспекте Космонавтов. Деньги налетчику были нужны для погашения просроченной задолженности по кредитам.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступление произошло днем 1 июля. Злоумышленник в маске ворвался операционное помещение банка. Угрожая гранатой он похитил из кассы более 1,5 миллиона рублей, а также около 27 тысяч долларов США.

Когда налетчик был задержан, то у него дома нашли муляж боевой гранаты РГД-5, револьвер и часть похищенной суммы. Остальные деньги мужчина успел потратить на погашение долгов.