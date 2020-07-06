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06.07.2020 00:11
Рубрика: Спорт

Сергей Семак заявил, что "Зенит" заслуженно стал чемпионом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
На пресс-конференции после центрального матча 26-го тура РПЛ, в котором "Зенит" в гостях обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России по футболу, главный тренер гостей Сергей Семак, сказал о том, что питерский клуб заслужил "золото" турнира.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Напомним, под руководством Сергея Семака уже "Зенит" уже второй год подряд (а всего - в седьмой раз в своей истории) стал лучшим в первенстве страны. Кроме того, в воскресенье у наставника получилось вообще на редкость счастливым: именно сегодня наставник питерцев впервые стал еще и дедушкой.

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
"Зенит" обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России

- Больше всего меня порадовало то, что команда остается голодной до побед и хочет постоянно прогрессировать и выигрывать. Считаю, "Зенит" заслуженно стал в этом сезоне чемпионом России, - заявил Семак.

Говоря о поединке против "быков", Сергей Богданович отметил, что ключевым - особенно с психологической точки зрения - в нем стал отраженный Луневым пенальти. 

- В первом тайме мы играли неважно, гораздо ниже своих возможностей. Но во втором тайме перестроились и уже контролировали ход матча. Замечательно сыграли  Жирков на левом фланге и Сантос в центре полузащиты, - отменил Семак.

Не обошлось в онлайн-общении с репортерами и о вопросе, касающегося не такой успешной работы на посту главного тренера "Зенита" его двух именитых предшественников - Роберта Манчини и Мирчи Луческу: "Что вы изменили в команде влучшую сторону после них?"

- Я не берусь обсуждать моих коллег, они профессионалы. Каждый занимается своим делом ивыполняет работу хорошо, - ответил Сергей Богданович.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Наставник "Зенита" также сообщил о ротации состава, к которой он собирается прибегнуть в оставшихся матчах первенства. Но вот сколько новых футболистов выйду в старте в следующем поединке, он пока не знает: "Спокойно проанализируем матч с "Краснодаром", посмотрим на состояние игроком и только тогда примем решение. При этом остается задача побеждать во всех оставшихся встречах".

- Матч получился ярким. Но, увы, не с тем результатом, на который мы рассчитывали. Очень обидное поражение. Большую часть матча мы играли хорошо, создали много моментов, однако тут же пропускали простые мячи. Именно это и не позволило добиться даже ничьей", - такими словами прокомментировал поединок главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Наставник "быков" также объяснил причины, почему не попадают в стартовый состав Фернандеш и Сулейманов - два талантливых полузащитника южан. По его словам, дело в травме португальца, из-за которой тот не тренировался почти месяц, а Магомед-Шапи перенес тяжелую болезнь (сам Сулейманов рассказал, что у него был диагностирован коронавирус). Но он ожидает уже в ближайшее время их выход на пик формы.

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