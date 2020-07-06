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06.07.2020 13:48
Рубрика: Общество

Ученые заметили у берегов Крыма редкого дельфина-альбиноса

Текст: Юлия Крымова
Во время экспедиции в Черном море ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН обнаружили у западного побережья Крыма редкую афалину-альбиноса, сообщила сегодня пресс-служба учреждения.
Редкий дельфин-альбинос замечен у берегов Крыма. Фото: ИнБЮМ РАН Редкий дельфин-альбинос замечен у берегов Крыма. Фото: ИнБЮМ РАН
Редкий дельфин-альбинос замечен у берегов Крыма. Фото: ИнБЮМ РАН

- Как удивительный подарок всем участникам экспедиции, в один из последних дней повстречался необыкновенной красоты дельфин - белоснежная афалина. Уже более семи лет настолько редкая особь не встречалась людям, - сказано в сообщении.

Фото: John Liu /flickr.com
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Животное было замечено в районе мыса Тарханкут. Дельфин плавал в паре с более крупной афалиной, предположительно, его мамой.

- Несмотря на юный возраст, у афалины уже есть повреждения: глубокие шрамы на хвостовом стебле, которые появились от попадания под винт, - цитирует пресс-служба сотрудника Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Наталью Макееву, которая также приняла участие в экспедиции. - Но, к счастью, состояние "Белоснежки" удовлетворительное, опасения вызывают лишь возможные миграционные пути ее семьи из Тарханкутского заповедника в районы рыболовецкого промысла, несущего смертельные риски для жизни морских обитателей.

Экспедиция проходила на борту научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий". Как отметили в ИнБЮМ РАН, впервые за тридцать лет специалисты осуществили полноценный учет популяций китообразных в Азовском и Черном моря.

Мониторинг велся с палубы судна весь световой день. Наталья Макеева проводила визуальные наблюдения за морскими млекопитающими, фиксировала встреченных особей, идентифицировала их по фото, кроме этого непрерывно регистрировалась акустическая активность китообразных Черного моря с помощью гидрофона.

Фото: Скриншот/ Instagram.com/zvezdopad_vospominanij/
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Ученые пришли к выводу, что из трех видов китообразных, которые обитают в Черном море, у берегов Крыма чаще всего встречаются белобочки. Зафиксировано стабильное состояние популяции белобочек в некоторых защищенных акваториях, например, в районе Опукского заповедника. Специалисты связывают это с запретом на ведение рыбного промысла: в заповедниках не снижена кормовая база млекопитающих и в целом не нарушено биоразнообразие.

В то же время, исследователям встретились лишь два крупных сообщества афалин численностью около 20 особей.

- Эти данные подтверждают многолетние наблюдения специалистов Карадагской биостанции (филиала ИнБЮМ РАН): черноморские афалины на сегодняшний день стали редким явлением в российских водах, - отметили в институте. - Для них характерен прибрежный образ жизни, где особенно сильно выражена антропогенная нагрузка в виде бесконтрольного промышленного лова рыбы, загрязнения береговой линии моря сточными и промышленными водами, а также безответственный туризм. Все это крайне усложняет задачу сохранения популяций краснокнижного вида, находящегося на грани исчезновения.

Ученые также отметили, что дельфины все чаще гибнут от рук человека: попадают под винты, запутываются в рыболовецких сетях, а также получают инфекционные заболевания из-за загрязнения моря.

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