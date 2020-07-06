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06.07.2020 17:21
Рубрика: Общество

В горах Крыма спелеологи открыли новую пещеру с подземной рекой

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Новая пещера открыта на Долгоруковской яйле в Крыму. Фото: Анатолий Пряшников Новая пещера открыта на Долгоруковской яйле в Крыму. Фото: Анатолий Пряшников
Новая пещера открыта на Долгоруковской яйле в Крыму. Фото: Анатолий Пряшников

Севастопольские спелеологи обнаружили на Долгоруковской яйле в Крыму неизвестную ранее пещеру с руслом подземной реки. Об этом "РГ" рассказал руководитель Большой севастопольской спелеосекции Анатолий Пряшников.

- Совместно с Ассоциацией спелеологов Севастополя мы вскрыли вход в пещеру глубиной около 10 метров, - сообщил Пряшников. - Само место давно известно спелеологам, это так называемый понор (карстовая воронка), куда уходит вода. В этом месте находился обширный глыбовый завал, который мы разобрали.

Фото: Личный архив Анатолия Пряшникова
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По словам спелеолога, пещера находится рядом с рекой Суботхан (или Субаткан), которая возникает на Долгоруковской яйле только в период паводка. Раньше никто не пытался расчистить воронку, поскольку работа могла занять много времени. Однако "пробка" из камней оказалась толщиной не более двух метров. Чтобы вскрыть пещеру, понадобилось две экспедиции на место.

Пещера представляет собой колодец диаметром 3-4 метра, переходящий в узкий извилистый разлом, по дну которого течет подземная река.

- Она находится прямо под руслом реки, которая течет по яйле, - уточнил Пряшников. - У нас появилась возможность попасть в подрусловый сток реки. Оказалось, что под землей она идет в том же направлении, что и на поверхности.

Первооткрыватели решили назвать пещеру "Водоканал". Название связано с тем, как расчищали вход в пещеру, уточнил исследователь.

- Пещера очень красивая и нетипичная для тех мест, - добавил спелеолог. - На Долгоруковской яйле известно несколько десятков пещер, но они заметно отличаются от найденной.

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