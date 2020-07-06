В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой

Заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о плане боевых действий с Россией, в рамках которого Киев намерен "вернуть" Крым, представляют собой пример сотрясения воздуха. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал сенатор от РК Сергей Цеков.

По его словам, подобные заявления может делать только "патологический русофоб, который крайне ненавидит Россию".

- Обычно такие люди не способны оценивать адекватно ситуацию как со стороны собственных возможностей, так и со стороны, которую ненавидят, - отметил член Совета Федерации. - Таких людей вообще нельзя допускать к госуправлению и тем более к руководству вооруженными силами.

Цеков подчеркнул, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева "в принципе невозможно ни при каком развитии событий на Украине".

- Что же касается Российской Федерации, то это также в принципе невозможно, особенно после принятия новой Конституции, которая вообще запрещает отделение территорий от России, - напомнил сенатор.

Он также добавил, что адекватные украинские политики должны понимать, что военная агрессия Украины против России "в течение короткого времени положит конец существованию такого государства, как Украина".

Глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель счел заявление командующего ВМСУ "бредом сумасшедшего".

- Исходя из его логики, подводные лодки Российской Федерации завтра могут появиться на Крещатике, - иронично заметил парламентарий. - В то же время, у нас достаточно сил и средств, чтобы защитить свои рубежи и свой народ.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что украинские военные моряки готовятся к войне с Россией, в рамках которой намерены "вернуть" Крымский полуостров.