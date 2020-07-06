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06.07.2020 10:55
Рубрика: Власть

В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о плане боевых действий с Россией, в рамках которого Киев намерен "вернуть" Крым, представляют собой пример сотрясения воздуха. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал сенатор от РК Сергей Цеков.

Фото: iStock
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По его словам, подобные заявления может делать только "патологический русофоб, который крайне ненавидит Россию".

- Обычно такие люди не способны оценивать адекватно ситуацию как со стороны собственных возможностей, так и со стороны, которую ненавидят, - отметил член Совета Федерации. - Таких людей вообще нельзя допускать к госуправлению и тем более к руководству вооруженными силами.

Цеков подчеркнул, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева "в принципе невозможно ни при каком развитии событий на Украине".

- Что же касается Российской Федерации, то это также в принципе невозможно, особенно после принятия новой Конституции, которая вообще запрещает отделение территорий от России, - напомнил сенатор.

Он также добавил, что адекватные украинские политики должны понимать, что военная агрессия Украины против России "в течение короткого времени положит конец существованию такого государства, как Украина".

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель счел заявление командующего ВМСУ "бредом сумасшедшего".

- Исходя из его логики, подводные лодки Российской Федерации завтра могут появиться на Крещатике, - иронично заметил парламентарий. - В то же время, у нас достаточно сил и средств, чтобы защитить свои рубежи и свой народ.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что украинские военные моряки готовятся к войне с Россией, в рамках которой намерены "вернуть" Крымский полуостров.

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