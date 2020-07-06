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Рубрика: Происшествия

В Ростовской области вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом, один человек погиб, еще один пострадал. Его уже доставили в больницу. Информацию сообщил представитель ГУМЧС России по региону.

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"Вертолет вел обработку рисовых чеков в поселке Кирсалово. По предварительным данным у него отказал двигатель", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным МЧС России, к ликвидации последствий привлечено 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и 3 единицы техники. Спасатели приступили к подъему вертолета из воды.

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