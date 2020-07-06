Новости

В Британии обнаружили потерянную картину Рубенса 11:05
ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования 11:04
В Курганской области на берегу реки нашли одежду пропавших подростков 11:03
Слушание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева в суде снова перенесли 11:01
Манекены для краш-тестов Mercedes пошутили над мотоциклистами 11:00
Вышел трейлер вампирской готической драмы "Кармилла" 10:55
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой 10:55
Число новых случаев COVID-19 в Москве почти неделю не превышает 600 в сутки 10:49
Полиция проверит источники фейковых новостей о закрытии Мурманска 10:47
Умер актер Тофик Гусейнов 10:43
Балтийский флот получит 6 новых ракетных кораблей с "Калибрами" 10:41
В Карелии в озере обнаружили тело 83-летней жительницы Петербурга 10:37
В Севастополе почти все районы остались без воды из-за аварии 10:30
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков 10:27
Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:24
В Подмосковье заработали детсады и учреждения дополнительного образования 10:17
Главврач сибирской больницы уволен за нарушения безопасности по COVID-19 10:17
Американские энергокомпании отказались строить Атлантический газопровод 10:12
Умер Эннио Морриконе 10:12
Группы в Фейсбуке начали критиковать движение Black Lives Matter 10:12
В Волгоградской области ребенок погиб от удара током в фонтане 10:08
В Мексике полиция вынудила сесть перевозивший наркотики самолет 10:00
Какие ошибки водителей убивают автомобили 10:00
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 09:52
В Воронежской области от COVID-19 умерла лучший терапевт России 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 10:30
Рубрика: Происшествия

В Севастополе почти все районы остались без воды из-за аварии

Текст: Юлия Крымова

Центр Севастополя и крупные спальные районы остались без воды из-за аварии на электросетях, сообщает сайт городского водоканала.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Симферополь подана вода из Ивановских артезианских скважин

Подача воды прекращена сегодня с 9 утра, а возобновится ориентировочно в 13 часов.

Без воды остались жители проспектов Победы, Генерала Острякова и Октябрьской революции, улиц Т.Шевченко, Парковой, Хрусталева, Пожарова, Камышового и Фиолентовского шоссе, микрорайонов Красная горка, Матюшенко, 5-го и 7-го километров Балаклавского шоссе, бухты Стрелецкой, Казачьей, а также весь центр города.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольэнерго, из-за повреждения оборудования на подстанции 35/6 кВ была ограничена подача электроэнергии на 3-й гидроузел водоканала. На этом гидроузле происходит очистка и подача питьевой воды для всей южной части Севастополя.

Над устранением аварии работает 20 человек, отметили в энергокомпании.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Путин поручил проработать обмен документами в трудовой сфере через Госуслуги
Россия вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов стран Европы
В России за год снизился уровень крайней бедности
Главком ВМФ России рассказал о предстоящем флоту пополнении
ВОЗ попросили признать передачу COVID-19 по воздуху
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска