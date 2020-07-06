В Севастополе почти все районы остались без воды из-за аварии

Центр Севастополя и крупные спальные районы остались без воды из-за аварии на электросетях, сообщает сайт городского водоканала.

Подача воды прекращена сегодня с 9 утра, а возобновится ориентировочно в 13 часов.

Без воды остались жители проспектов Победы, Генерала Острякова и Октябрьской революции, улиц Т.Шевченко, Парковой, Хрусталева, Пожарова, Камышового и Фиолентовского шоссе, микрорайонов Красная горка, Матюшенко, 5-го и 7-го километров Балаклавского шоссе, бухты Стрелецкой, Казачьей, а также весь центр города.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольэнерго, из-за повреждения оборудования на подстанции 35/6 кВ была ограничена подача электроэнергии на 3-й гидроузел водоканала. На этом гидроузле происходит очистка и подача питьевой воды для всей южной части Севастополя.

Над устранением аварии работает 20 человек, отметили в энергокомпании.