В сочинском национальном парке родился котенок леопарда

В Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары самца Задига и самки Анреи родился котенок. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Приятное событие случилось 4 июля, но известно о нем стало только сейчас. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Через два месяца, во время первой вакцинации, установят пол котенка и выберут кличку.

Эта пара была передана в Центр восстановления леопарда на Кавказе из зоопарка в 2012 году и уже не раз приносила потомство, в том числе были пометы по три детеныша. Кстати, родители уже возрастные хищники: самцу - 17 лет, а самке - 15. Вероятно, это последнее или предпоследнее их потомство.

"Программа по реинтродукции леопарда на Кавказе продвигается очень трудно, - отметили в нацпарке. - Из-за множества участников эффективная координация проекта крайне затруднена. Вместе с тем, центр продолжает работать и давать результаты, но вопросы по разработке региональных программ в местах выпуска молодых особей остаются открытыми".