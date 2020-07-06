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06.07.2020 17:49
Рубрика: Общество

В сочинском национальном парке родился котенок леопарда

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары самца Задига и самки Анреи родился котенок. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Приятное событие случилось 4 июля, но известно о нем стало только сейчас. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Через два месяца, во время первой вакцинации, установят пол котенка и выберут кличку.

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Эта пара была передана в Центр восстановления леопарда на Кавказе из зоопарка в 2012 году и уже не раз приносила потомство, в том числе были пометы по три детеныша. Кстати, родители уже возрастные хищники: самцу - 17 лет, а самке - 15. Вероятно, это последнее или предпоследнее их потомство.

"Программа по реинтродукции леопарда на Кавказе продвигается очень трудно, - отметили в нацпарке. - Из-за множества участников эффективная координация проекта крайне затруднена. Вместе с тем, центр продолжает работать и давать результаты, но вопросы по разработке региональных программ в местах выпуска молодых особей остаются открытыми".

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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