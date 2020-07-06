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06.07.2020 10:08
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области ребенок погиб от удара током в фонтане

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Девятилетняя девочка погибла от удара током, доставая уроненную в фонтан кепку в станице Березовской Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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Трагедия произошла в минувшее воскресенье около пяти часов вечера в центральном парке станицы Березовская. Дети играли у фонтана, взрослых поблизости не было.

Девочка уронила в воду кепку и решила ее достать, ступив одной ногой в фонтан. В этот момент ее начало бить током. Подруга девочки попыталась спасти ее, вытащив из воды, но не смогла справиться своими силами. Когда на место прибежали взрослые, ребенок был уже мертв.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, причиной гибели девочки могли стать неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана, при этом сооружение было построено всего два года назад.

В администрации сельского поселения изъяты технические и финансовые документы по строительству фонтана и его вводу в эксплуатацию.

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