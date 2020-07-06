Вице-адмирал оценил заявление главкома ВМС Украины о войне с Россией

Следовало бы остудить горячие головы украинских главкомов после их слов о планах ведения войны против России. Об этом РИА Новости заявил член Совета Федерации от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов, комментируя слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о планах насчет войны с РФ.

Он предостерег украинских военных от того, чтобы даже пытаться проверить неприкосновенность российских границ. Сенатор напомнил, что украинские военные достаточно долго то наносят виртуальный удар по Крымскому мосту, то по Новороссийску, то по Сибири.

- Теперь по Севастополю, - отметил он и иронично добавил: - Из всех видов боевого обеспечения, по-моему, больше всего в ВМСУ страдает медицинское.

В связи с этим Куликов посоветовал украинским коллегам не пробовать напасть на Крым, чтобы проверить реакцию российских военных.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что украинские военные моряки готовятся к войне с Россией, в рамках которой намерены "вернуть" Крымский полуостров. Он рассказал, что украинский ракетный комплекс "Нептун" охватывает расстояние вплоть до Севастополя.