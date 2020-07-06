Волна аномального тепла накроет юг европейской части России

В ближайшие пять дней синоптики ждут волну аномального тепла на юге европейской части России. Температура превысит средние многолетние значения на шесть-восемь градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

"Такие тепловые волны опасны тем, что могут сказаться на здоровье, особенно пожилых людей. На этой территории и сейчас жарко, а с учетом предстоящего повышения температур это будет особенно непросто", - цитирует РИА Новости научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.

Аномальную волну тепла ощутят на себе жители Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, а также Краснодарского края, где столбики термометров будут подниматься до 40 и более градусов. Такая ситуация на юге европейской части России сохраниться до десятого июля. Существенных осадков на этот период синоптики также не обещают.