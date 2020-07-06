Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о пропаже мальчика из станицы Баговской Мостовского района задержал местную жительницу. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.

В результате следователи установили причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству. Со слов обвиняемой, в тот злополучный день мальчик пришел к ней домой на улицу Богатырскую и начал громко слушать музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять ему претензии - между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего и скрыла следы преступления.

Суд заключил обвиняемую под стражу. Следствие собирает доказательства. Для определения точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.