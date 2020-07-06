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06.07.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Взлетели в трубу

Старейшие предприятия осваивают новейшие технологии
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 146(8200)
По оценке Минпромторга РФ, сегодня трубная промышленность является самой хайтековской в металлургии. За последние 20 лет в нее вложено 500 миллиардов рублей. Средства направлены в первую очередь на повышение конкурентоспособности продукции, приведение ее к международным стандартам. Как результат - доля высокотехнологичных труб увеличилась с пяти до 60 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Углубление в районы Крайнего Севера и разработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов диктует спрос на особо прочные, но вместе с тем пластичные, стойкие к низким температурам и химреагентам трубы. Эти показатели задаются не только маркой стали, но и термообработкой, а также легированием и микролегированием наноструктурными сплавами.

Основные усилия трубников направлены на увеличение доли высокотехнологичной продукции

Один из совместных проектов РОСНАНО и Трубно-металлургической компании (ТМК) реализован в городе Полевском на Северском трубном заводе (СТЗ). Комплекс термообработки открыли в начале 2020 года. Его мощность - до 300 тысяч тонн продукции в год. Линия позволяет обрабатывать трубы диаметром от 168 до 370 миллиметров с толщиной стенки от 6,4 до 40 миллиметров.

Новое высокотехнологичное оборудование позволяет контролировать все процессы в автоматическом режиме, а за счет многоэтапной термообработки структура металла получается более однородная, свойства равномерно распределяются как по сечению, так и по длине изделия. Кроме того, увеличивается стойкость к коррозии. Именно это сегодня интересует потребителей, среди которых "Сургутнефтегаз", "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и другие крупные игроки рынка углеводородов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Инновационная продукция может эксплуатироваться в особо сложных климатических и геологических условиях, при горизонтальном и глубоком бурении, - пояснил вице-президент ТМК Александр Ширяев.

Совместные инвестиции с РОСНАНО в этот участок составили 5,5 миллиарда рублей, а в целом ТМК вложила в комплексную модернизацию предприятия 1,1 миллиарда долларов. Северский трубный завод, которому уже исполнилось 280 лет, превратился в один из самых современных и оцифрованных в отрасли. Благодаря новому оборудованию предприятие готово отгружать до 450 тысяч тонн товарной продукции с термообработкой, прежде всего премиальной высокомаржинальной. Чтобы выводить на рынок новые продукты и решения, компания в конце 2019-го открыла научно-исследовательский центр стоимостью пять миллиардов рублей, в том числе на два миллиарда закупила исследовательское оборудование. На сегодня это единственный в России комплекс стендов для натурных физических испытаний труб, соединений и сложных конструкций, который полностью снимает зависимость от зарубежных центров. Разрабатывают новые материалы для металлургии с помощью цифровых двойников и физического моделирования.

500 миллиардов рублей составили инвестиции в трубную промышленность за последние 20 лет

Суммарно в 2019 году "большая тройка" трубников (ТМК, Объединенная металлургическая компания и Группа ЧТПЗ) инвестировала в развитие около 45 миллиардов рублей. Основные усилия были направлены как раз на увеличение доли высокотехнологичной продукции.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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