Катайский насосный завод совместно с Курганским ремонтно-механическим изготовили и поставили на испытания центробежный насос производительностью 280 кубометров в час, предназначенный для проведения операций гидроразрыва пласта на нефтегазовых месторождениях.

По данным регионального департамента промышленности, новое оборудование успешно прошло внутризаводские испытания и первую стадию испытаний в условиях нефтегазовых месторождений при перекачке водных составов. Его характеристики оказались на 10-20 процентов выше, чем у импортных аналогов. В дальнейшем планируются испытания при перекачке пескосмесей и в условиях агрессивных сред.

Отметим, что в рамках сотрудничества с компаниями нефтегазового сектора промышленные предприятия Курганской области активно прорабатывают еще более масштабный проект. Его результатом станет организация совместного производства по выпуску всех типов высокотехнологичного отечественного оборудования для проведения гидроразрыва пласта (флотов ГРП). В кооперации участвуют Курганмашзавод, Кургандормаш, НПО "Курганприбор", Катайский насосный завод, Курганский РМЗ и другие предприятия Зауралья.