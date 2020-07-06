Новости

Медведев призвал развивать практику онлайн-голосования 12:34
На Ставрополье завели четвертое дело против экс-министра края 12:32
Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров 12:31
Круизы на судне "Князь Владимир" возобновят 19 июля 12:31
В НАО продлили режим повышенной готовности 12:26
Юрий Лоза раскритиковал западное кино за гей-пропаганду 12:24
На сколько продажи Lada оказались хуже, чем в 2019 году 12:22
Как обеспечить приватность данных в интернете 12:20
Минск рассчитывает на расширение сотрудничества с Братиславой 12:13
Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с актрисой Карпович 12:13
Ставропольского предпринимателя обвинили в покушении на убийство 12:07
Умер Эрл Кэмерон, первый негр Британии, сыгравший главную роль 12:02
После пропажи курганских подростков завели дело об убийстве 12:01
Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник 12:01
Сильвестр Сталлоне пообещал режиссерскую версию "Рокки 4" 11:54
Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус храма Святой Софии 11:52
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 160 тысяч гектаров 11:51
В провинции Альберта выросло число сторонников отделения от Канады 11:47
Saudi Aramco поднимает цены на нефть 11:47
Вице-адмирал оценил заявление главкома ВМС Украины о войне с Россией 11:47
Международная акция "Сад памяти" станет ежегодной 11:40
В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже 11:29
Хэтч Mazda3 с турбомотором и полным приводом не оправдал ожиданий 11:29
Какую зарплату ожидают россияне после пандемии 11:28
НКО привлекут к раздельному сбору мусора 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 11:25

Накачают вместе

В Зауралье изготовили новый насос для нефтяных скважин
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 146(8200)
Катайский насосный завод совместно с Курганским ремонтно-механическим изготовили и поставили на испытания центробежный насос производительностью 280 кубометров в час, предназначенный для проведения операций гидроразрыва пласта на нефтегазовых месторождениях.

По данным регионального департамента промышленности, новое оборудование успешно прошло внутризаводские испытания и первую стадию испытаний в условиях нефтегазовых месторождений при перекачке водных составов. Его характеристики оказались на 10-20 процентов выше, чем у импортных аналогов. В дальнейшем планируются испытания при перекачке пескосмесей и в условиях агрессивных сред.

Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии

Отметим, что в рамках сотрудничества с компаниями нефтегазового сектора промышленные предприятия Курганской области активно прорабатывают еще более масштабный проект. Его результатом станет организация совместного производства по выпуску всех типов высокотехнологичного отечественного оборудования для проведения гидроразрыва пласта (флотов ГРП). В кооперации участвуют Курганмашзавод, Кургандормаш, НПО "Курганприбор", Катайский насосный завод, Курганский РМЗ и другие предприятия Зауралья.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Путин поручил проработать обмен документами в трудовой сфере через Госуслуги
Россия вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов стран Европы
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
В России за год снизился уровень крайней бедности
Главком ВМФ России рассказал о предстоящем флоту пополнении