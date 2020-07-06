7 июля состоится международный промышленный марафон на платформе "Иннопром-онлайн". Этот уникальный форум станет кульминацией проекта. Почти три месяца каждую неделю на интернет-сессиях представители власти и бизнеса обсуждали самые актуальные вопросы.

Ожидается, что сегодня в промышленном марафоне на «Иннопроме» примут участие 200 российских и зарубежных спикеров, а к трансляции сессий присоединятся не менее 20 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ

7 июля работа на виртуальных площадках будет продолжаться весь день. Старт даст сессия "Марафон столиц". Планируются включения спикеров со всего мира - из стран, которые являются торгово-промышленными партнерами России.

- Начнем утром с Индонезии и Китая, продолжим Узбекистаном и Египтом, переберемся в Париж и Берлин, а закончим вечер в Риме и Буэнос-Айресе, - рассказал "РГ" вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.

Тема главной стратегической сессии - "Глобальное производство VS глобальная эпидемия". Участники обсудят восстановление промышленности после ковида и укрепление международной кооперации, поговорят о цифровизации и автоматизации. Среди спикеров - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Всего запланировано 30 мероприятий. Они посвящены искусственному интеллекту, цифровым инновациям, импортозамещению, финансированию предприятий и промышленному туризму. Участники обсудят вопросы бережливого производства и опыт зарубежных коллег. В завершение дня - онлайн-концерт.

Чтобы максимально приблизить дистанционный формат "Иннопрома" к традиционному, организаторы запустили виртуальные аналоги стендов - шоурумы промышленных площадок, где можно познакомиться с продукцией, оперативно связаться с представителями предприятий. На онлайн-стенде Свердловской области - генерального партнера проекта - разместятся 29 ведущих компаний Среднего Урала. Есть шоурумы и других регионов: Московской, Челябинской и Нижегородской областей, Краснодарского края. Активно участвуют в выставке представительства других стран: США, Германии, Японии, Беларуси. Ольга Штейн, "Российская газета", Свердловская область