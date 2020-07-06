В Уральском округе активно развиваются не только металлургия, нефтянка и машиностроение, но и пищевая промышленность. Даже пандемия не помешала реализации целого ряда проектов, что доказывает: инвестировать в производство продуктов питания выгодно, ведь люди едят всегда - на самоизоляции даже больше, чем обычно.

В Минсельхозе РФ прогнозируют в этом году спад инвестиционной активности в отрасли на 7,5 процента в связи со снижением доходов россиян и ограничительными мерами, введенными РФ и зарубежными странами в первом полугодии. Действительно, в УрФО оказались замороженными несколько проектов. И все же агропромышленные холдинги, стартовавшие чуть раньше, не сдаются.

Так, компания "Ресурс" (торговая марка "Увелка") в нескольких километрах от действующего завода в Челябинской области строит производственно-логистический комплекс стоимостью 3,4 миллиарда рублей. Первую очередь запустят в октябре. Здесь разместят производственные площадки для подработки крупы, фасовки и глубокой переработки сельхозпродукции, элеватор, а также автоматизированный склад площадью 11 тысяч квадратных метров для хранения и отгрузки готовой продукции. По словам директора Владимира Зяблина, в результате ввода новых мощностей переработка гречихи в компании увеличится в 3,7 раза, овса, ячменя, пшеницы, гороха - в 2,7. Да, снижение покупательской способности и смещение спроса в сторону более дешевых продуктов приводит к уменьшению маржинальности бизнеса, однако в этой ситуации "Ресурс" ищет возможности снизить себестоимость, в том числе за счет автоматизации производственных процессов.

Смещение спроса в сторону более дешевых продуктов приводит к уменьшению маржинальности, но бизнес ищет возможности снизить себестоимость

Вторую производственную площадку компания решила строить еще два года назад с учетом стабильного роста продаж. Намерения прежние - в течение трех лет увеличить производственные мощности в два раза, причем внедрить технологии глубокой переработки зерна для выпуска продукции с повышенной добавленной стоимостью. Нынешний проект позволит не только нарастить производство, но и решить вопросы логистики на современном уровне. Ожидаемый срок его окупаемости - три года, если не помешает экономический кризис.

В Челябинской области в этом году стартовал и ряд других проектов, в частности, модернизируют молочные фермы племзавод "Россия", СПК "Коелгинское", "Совхоз Акбашевский". Челябинцы хотят вытеснить с локального рынка сырого молока поставщиков из других регионов. Сейчас молочные заводы области перерабатывают 350 тысяч тонн сырья в год, из них 150 тысяч завозится. Господдержка позволит местным хозяйствам приобрести племенных животных и доильное оборудование.

Пожалуй, самый крупный из реализуемых в этом году отраслевых инвестпроектов в УрФО - строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год. Соглашение о его реализации было подписано еще в 2018-м между правительством Тюменской области и компанией "Руском". Общий объем инвестиций составит 7,2 миллиарда рублей. В Юргинском районе с сентября 2019-го строят племенной репродуктор, откуда яйца будут доставлять в Голышмановский городской округ, где разместят инкубаторий и семь площадок по откорму бройлеров. Для обеспечения поголовья кормами компания приобрела в Голышманово элеватор мощностью 72 тысячи тонн, который предстоит реконструировать до конца нынешнего лета. Окупить инвестиции в эти площадки компания планирует за 12 лет.

По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, риски проекта связаны с экономической ситуацией в стране и тем, что Россия уже полностью обеспечила себя мясом птицы. Региональный рынок насыщен, конкуренция жесткая. На полках магазинов присутствуют до 15 торговых марок со всей России. Но и в самом Уральском округе птицеводство развито очень хорошо, например, Челябинская область занимает в стране второе место по производству мяса птицы и третье - по производству яиц. В Тюменской области компания "ПРОДО Тюменский бройлер" сейчас реализует инвестпроект стоимостью 2,8 миллиарда рублей по модернизации птицефабрики в селе Каскара, продолжается и развитие птицефабрики "Пышминская", в которое вложено 2,3 миллиарда.