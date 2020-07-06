В Свердловской области у сотрудника детского лагеря обнаружили COVID-19

Коронавирусную инфекцию выявили у работника оздоровительного лагеря "Зарница", расположенного рядом с городом Березовский.

Первая смена стартовала в лагере 1 июля, всех детей и персонал накануне заезда протестировали на COVID-19 методом ИФА (иммуноферментного анализа на антитела), результаты были отрицательными.

- Однако на последнем заседании оперштаба региона было принято решение о тестировании сотрудников загородных лагерей еще методом ПЦР для дополнительной гарантии эпидбезопасности. Эта работа была оперативно организована, - рассказали "РГ" в свердловском оперштабе по коронавирусу.

Тест одного из сотрудников показал положительный результат. Работника немедленно изолировали, информацию передали в Роспотребнадзор. Контактных детей вывезли, все они пройдут исследование на COVID-19. Помещения, где находились инфицированный и контактные, продезинфицировали.

По данным на 5 июля, в Свердловской области за сутки добавилось 266 случаев коронавирусной инфекции. Состояние 158 госпитализированных оценивают как тяжелое, 127 из них - в реанимации, 61 - на аппаратах ИВЛ. 701 человек находится в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Итого на Среднем Урале зарегистрировано 14033 случая COVID-19, 8342 пациента уже выздоровели (145 из них - за минувшие сутки).