На Средний Урал надвигается аномальная жара

В ближайшие дни, с 7 по 11 июля, столбики термометров в Свердловской области поднимутся до 36 градусов. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

Жара идет с юга европейской территории России, в ближайшие дни она охватит ее восточную часть - Урал и Западную Сибирь. Установится сухая и знойная погода. Днем ожидается 29-34 градуса, в отдельные дни - до плюс 36 градусов. Среднесуточная температура составит 23-27 градусов - это на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. Кратковременные дожди и грозы возможны в воскресенье.

ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует уральцам быть осторожнее во время жары: соблюдать правила безопасности во время купания и не разводить огонь на приусадебных участках или в лесу.

Тридцатиградусная жара ожидается не только на Среднем Урале, но и в других регионах УрФО: в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В связи с этим Уралуправдор планирует ввести ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам федерального значения.

- Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период. Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время - в период с 7 по 11 июля с 22:00 до 10:00, - сообщают в ведомстве.

Ограничения не коснутся пассажирских и международных перевозок, работы экстренных служб, транспортировки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых отправлений, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.