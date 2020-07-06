Новости

Экс-футболист из Украины находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже 15:39
В Подмосковье начали разборку временных госпиталей 15:38
СМИ: Меган Маркл снова беременна 15:37
Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты 15:35
Жителя Прикамья осудили на 16 лет за создание нарколаборатории 15:33
Полиция остановила массовые ночные гонки стритрейсеров в Калининграде 15:29
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина 15:25
В Москве поменяют разметку на переходах 15:24
Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен на неделю 15:24
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных из-за COVID поездов "Стриж" 15:24
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона 15:23
Видео: птица поймала огромную рыбу на океанском пляже 15:20
На Средний Урал надвигается аномальная жара 15:16
Госдума до конца июля примет закон об упрощении внедрения искусственного интеллекта 15:16
В Болгарии режим чрезвычайной обстановки продлен до конца июля 15:10
Итоги наблюдения за голосованием подвели в Общественном штабе 15:10
Видео: В подводных пещерах Мексики найдены 12000-летние рудники 14:58
Чуланов стал главным внештатным специалистом Минздрава по инфекциям 14:56
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля 14:56
Путин обсудил с королем Бахрейна сирийское урегулирование 14:54
На японском острове Кюсю эвакуируют жителей из-за сильных дождей 14:49
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений 14:44
На Кубани закрыли уголовное дело против экс-министра спорта 14:44
В Британии в связке бананов нашли ядовитую лягушку 14:39
Песков не стал комментировать решение суда по делу журналистки Прокопьевой 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 15:16
Рубрика: Общество

На Средний Урал надвигается аномальная жара

Текст: Ольга Штейн

В ближайшие дни, с 7 по 11 июля, столбики термометров в Свердловской области поднимутся до 36 градусов. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

Жара идет с юга европейской территории России, в ближайшие дни она охватит ее восточную часть - Урал и Западную Сибирь. Установится сухая и знойная погода. Днем ожидается 29-34 градуса, в отдельные дни - до плюс 36 градусов. Среднесуточная температура составит 23-27 градусов - это на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. Кратковременные дожди и грозы возможны в воскресенье.

Фото: iStock
Синоптики рассказали, придет ли на Урал тепло вместе с июлем

ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует уральцам быть осторожнее во время жары: соблюдать правила безопасности во время купания и не разводить огонь на приусадебных участках или в лесу.

Тридцатиградусная жара ожидается не только на Среднем Урале, но и в других регионах УрФО: в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В связи с этим Уралуправдор планирует ввести ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам федерального значения.

- Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период. Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время - в период с 7 по 11 июля с 22:00 до 10:00, - сообщают в ведомстве.

Ограничения не коснутся пассажирских и международных перевозок, работы экстренных служб, транспортировки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых отправлений, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Медведев объяснил значение социальных поправок в Конституцию РФ
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе