Федеральный центр компетенций (ФЦК) получил более 2,5 тысячи заявок от претендентов на включение в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" - в 2,5 раза больше запланированного на год. 1559 компаний из 62 регионов уже оценили преимущества методик бережливости и не собираются отказываться от них, несмотря на возникшие объективные трудности.

- В апреле мы провели опрос собственников и руководителей предприятий-участников на IT-платформе. Подавляющее большинство (95 процентов) считают, что мероприятия по повышению эффективности необходимы в период экономического кризиса, - отметил на совещании с президентом 19 июня генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Свердловская область вошла в нацпроект одной из первых, в октябре 2018 года, и уже по итогам 2019-го перевыполнила план более, чем на 20 процентов: ФЦК подписал соглашения с 50 местными предприятиями. Сегодня участников уже 65, в том числе 47 промышленных компаний, десять сельскохозяйственных, три строительных, пять транспортных.

Первопроходцы показали неплохие результаты, после чего сработало "сарафанное радио", и сразу же появились желающие присоединиться. Так, на Рефтинской птицефабрике оптимизация потока изготовления и упаковки полуфабрикатов позволила увеличить производительность труда на 14 процентов, простои линии уменьшились вдвое. Выявить потери помогла фотофиксация рабочего дня.

На нижнетагильском предприятии СТЭП в качестве пилотного выбрали участок по сбору низковольтных комплектных устройств: уже через шесть месяцев количество перемещений на нем уменьшилось на 10 процентов, общее время некоторых процессов - почти на треть, объем незавершенной продукции - на 41 процент.

На Каменск-Уральском литейном заводе (КУЛЗ) полигоном преобразований выбрали участок изготовления тормозного колеса для вертолета Ми-8. Для наглядности создана карта, где отмечены все службы, цеха, занятые в производстве "образцового" изделия. Прописано время, необходимое на каждую операцию. А вот сколько минут, часов, смен тратится на перемещение (заготовок, деталей), ожидание, другие промежуточные действия, будет выяснено в ходе работы, сообщает пресс-служба КУЛЗ.

В повышение производительности труда нужно вовлекать всех болеющих за родное предприятие

Уральский завод трубной изоляции (УЗТИ) и Полевской завод предизолированных труб присоединились к нацпроекту не так давно, но уже заметны положительные сдвиги. Так, УЗТИ в январе-апреле увеличил оборот с 250 до 350 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом, оптимизировал логистику, пересмотрел схемы расстановки оборудования в цехах. Полевчане с января по май увеличили выпуск продукции на 20 процентов.

- Мощности позволяют и больше, но в связи с пандемией спрос снизился. Благодаря нацпроекту перед нами открываются новые горизонты: готовим бизнес-план покупки новых линий на заем Фонда развития промышленности под один процент. Также планируем строить новые цеха, привлекая средства под нулевую ставку, - говорит заместитель генерального директора завода Виталий Жук.

Поначалу основная работа по нацпроекту проводилась силами экспертов ФЦК, но, чтобы охватить как можно больше предприятий, был создан региональный центр. График работы шести экспертов-аудиторов и четырех бизнес-тренеров расписан на год вперед. Одним из первых подопечных для них стала производственная компания "Контур" из города Заречного, работающая на высококонкурентном рынке полипропиленовых труб. Несмотря на то что ей всего 12 лет, избежать тех же проблем, что и старым заводам, не удалось.

- Впервые мы столкнулись с трудностями в сбыте еще в 2017 году. Допустим, в декабре решили снизить складские издержки, в январе вышли на работу - отдел продаж требует продукцию, а производство не в состоянии моментально восполнить запасы. Система "бережливого производства" понравилась, но, когда начали внедрять ее самостоятельно, поняли, что не все получается, - раскрывает мотивы вступления в нацпроект гендиректор предприятия Валерий Околелов.

Ксения Шмелева, руководитель проектов РЦК, поясняет, как строится работа экспертов на предприятиях в течение шести месяцев. Сначала они проводят картирование - ищут узкие места. Потом создают эталонный участок, где все оптимизировано. К примеру, время перенастройки станков, чтобы технологические операции шли "в стык" друг другу, а на транспортировке сырья и готовой продукции можно было сэкономить.

- Обязательно сравниваем показатели предприятия с конкурентами в отрасли: чем наше отличается, где теряет? После сравнения и оцифровки составляется карта целевого состояния, - рассказывает Ксения.

По ее мнению, в работу обязательно вовлекать не только управленцев, но и производственников, и в принципе всех болеющих за родное предприятие.

- Ветераны, как правило, боятся перемен, у них все "так исторически сложилось". Но мы и их подтягиваем в команду, чтобы заинтересовать и получить информацию, которая поможет при диагностике или внедрении мероприятий. С явным бойкотом пока не сталкивались, но самое страшное - внутреннее сопротивление, когда человек формально соглашается, берет на себя ответственность и ничего не делает, - признается эксперт.

Предполагается, что за три года действия нацпроекта им будет охвачено 380 среднеуральских предприятий. Более 2,5 тысячи человек пройдут обучение по методикам бережливого производства. Сотрудники 31 компании уже участвуют в программе профпереподготовки управленцев "Лидеры производительности", еще десяти - в "Акселераторе экспортного роста".

Сейчас из-за пандемии обучение перевели в дистанционный формат. Комплексная программа "Академия производительности" состоит из 20 электронных курсов. Они доступны сразу после прохождения авторизации на платформе "Производительность.рф", как и брошюры для самостоятельного обучения. Слушателям предлагаются видеолекции, анимированные ролики, всплывающие подсказки и практические задания. В конце каждого блока - тест, чтобы оценить полученные знания.

- Интерактивные онлайн-курсы ФЦК, а также онлайн-консультации РЦК позволяют быстро переносить теорию в практическую плоскость, - делится впечатлениями Максим Кащеев, гендиректор Красногвардейского машиностроительного завода.

Для Свердловской области, как одного из крупнейших индустриальных регионов страны, рост производительности труда принципиально важен. Выработкой в шесть миллионов рублей в год на человека здесь могут похвастаться только оборонщики и металлурги. В общегражданском машиностроении этот показатель колеблется от 3 до 7 миллионов рублей, в леспроме - от 2 до 2,5, в легпроме - всего 1,5 миллиона. Чтобы прыгнуть выше головы, таким предприятиям необходимо экспертное плечо, но попасть в нацпроект они не всегда могут по цензу выручки: от 0,4 до 30 миллиардов рублей в год. Именно поэтому губернатор Свердловской области на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил снизить планку входа с 400 до 200 миллионов рублей.

- Это актуально для нашего региона, но, думаю, и для коллег тоже, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Дословно

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства РФ:

- Апрель-май дали богатый материал для осмысления. Промышленность в среднем за эти два месяца упала на восемь процентов. Производство инвестиционных товаров - почти на 17 процентов, товаров длительного пользования - в два раза. В то же время в этих секторах есть производства, которые уронили объемы выпуска всего на 10-15 процентов, в том числе системообразующие. Мы сейчас совершенно отчетливо видим, что это произошло там, где предприятия обладают потенциалом быстрой адаптации. Это быстрая перестройка системы управления и комплексная цифровизация всех производственных процессов. К сожалению, у нас до сих пор систематического распространения цифровизации в промышленности не было. Мы с Николаем Соломоном эту тему обсуждали и хотим переформатировать нацпроект "Повышение производительности труда", сделать его центром распространение этих механизмов.

Справка

Нацпроект ориентирован на компании из пяти базовых несырьевых отраслей (обрабатывающая промышленность, АПК, строительство, транспорт и ЖКХ) с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25 процентов. Основная задача - обеспечить к 2024 году рост производительности труда минимум на пять процентов к предыдущему году, охватить не менее 10 тысяч предприятий.