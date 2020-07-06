Нынешний год, проходящий в компании "Транснефть" под знаком промышленной безопасности и производственного контроля, устроил для аварийно-спасательного формирования "Транснефть - Сибирь" отнюдь не дежурное, а поистине боевое испытание на профессионализм: нефтепроводчики пришли на выручку Норильску и две с лишним недели участвовали в ликвидации разлива дизельного топлива. Министр МЧС России Евгений Зиничев выразил им признательность за слаженную, эффективную работу. Они ее демонстрируют, конечно же, не в первый раз.

Готовность в любую минуту приступить к устранению аварии, где бы она ни случилась, - задача очень важная, но еще важнее не допустить, предупредить ЧП: предусмотрительно выявлять слабые места, ремонтировать, обновлять, модернизировать элементы обширной инфраструктуры нефтепроводного транспорта. Об этом говорим с начальником отдела промышленной безопасности и производственного контроля АО "Транснефть - Сибирь" Дмитрием Миковым.

В последнюю неделю июня спасатели вернулись в районы постоянной дислокации, возвращено на базы использованное ими оборудование. Судя по расстояниям, скорости и объемам работ, дочернее подразделение "Транснефти" провело масштабную спецоперацию.

Дмитрий Миков: В общей сложности под Норильск были переброшены вертолетами с одного из аэродромов Ямало-Ненецкого автономного округа более ста человек. Собрали специалистов из тех наших структурных подразделений, которые находятся ближе других к приполярной зоне Красноярского края. В начале июня с первой бригадой спасателей - сотрудников Уренгойского управления магистральных нефтепроводов - в район бедствия прилетели генеральный директор АО "Транснефть - Сибирь" Виктор Бронников и главный инженер Юрий Малов. Они оценили ситуацию, выбрали оптимальную площадку для палаточного лагеря, продумали план действий и все последующие дни координировали их.

Дорог был каждый час: наши специалисты трудились круглосуточно, смены длились по 12 часов. Было собрано с водной поверхности в герметичные емкости 9288 кубометров нефтесодержащей жидкости - это почти половина всего собранного нефтепродукта. В общем итоге совместно с другими спасательными формированиями было собрано и закачано в емкости временного хранения 25 339 кубометров топливно-водяной смеси.

Наши специалисты использовали спецтехнику и оборудование предприятия - 820 метров боновых заграждений, 16 нефтесборщиков отечественного производства, в том числе изготовленных на заводах и ЦБПО "Транснефть" ("Гринда-4"). Впечатляет не только объем собранной жидкости. При уровне нефтепродукта в емкости в 1,5 метра высота слоя подтоварной воды была не более 2 сантиметров. То есть количество дизтоплива в собранном продукте составляло не менее 99 процентов. Это свидетельствует о высоком технологическом уровне, надежности и эффективности имеющегося в нашем распоряжении отечественного нефтесборного оборудования. Отказов не случилось.

Нефтепроводы, протяженность которых в зоне ответственности "Транснефть - Сибирь" превышает 10 тысяч километров, - объекты исключительной важности

Успех этой, как вы выразились, спецоперации, в решающей степени определила тщательная подготовка "бойцов". Учебно-тренировочные занятия с установкой боновых заграждений на речных, озерных поверхностях проводим регулярно. Тем более что обилие водоемов, заболоченных местностей - специфика западносибирского края. Оперативность, мобильность - ключевые критерии оценки работоспособности аварийно-спасательных формирований.

Дмитрий Андреевич, много ли людей в них задействовано? Кто они?

Дмитрий Миков: В профессиональном отряде при специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий числится около трех десятков человек. Ну а внештатных спасателей почти в десять раз больше. Все они прошли обучение, аттестованы комиссией Министерства энергетики РФ на право проведения газоспасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий аварий, чрезвычайных ситуаций. И строгую медкомиссию прошли - требования к здоровью спасателей повышенные.

Безусловно, нефтепроводы, протяженность которых в зоне ответственности "Транснефть - Сибирь" превышает 10 тысяч километров, - объекты исключительной важности и внимания. Не допустить утечки нефти, а при возможном инциденте минимизировать урон, быстро справиться с угрозой - наша первейшая задача. Однако в огромном хозяйстве немало других объектов, представляющих какую-либо опасность при определенных обстоятельствах. Обучаем персонал алгоритму действий в любых нештатных ситуациях. Растерянности априори быть не должно.

Напрашивается вывод: вложения в профилактику несопоставимо меньше трат на ликвидацию последствий всякого рода ЧП. И какими цифрами, величинами измеряется объем профилактических работ по модернизации на вашем предприятии?

Дмитрий Миков: Подчеркну, что процесс диагностики состояния трубопроводов - непрерывный. Проверяем не только долго эксплуатируемые участки, но и достаточно новые. Специалисты анализируют характер изменений, степень износа трубы, в зависимости от показателей составляют график устранения дефектов, ремонта. При строительстве, запуске нового участка трубопровода проводят гидравлические испытания, внутритрубную диагностику. Каждый сварочный шов "просвечивают". При малейшем подозрении в надежности бракуют, вырезают участки.

Дмитрий Миков: Процесс диагностики состояния трубопроводов - непрерывный. Фото: Пресс-служба "Транснефть - Сибирь"

А как этот процесс выглядит в цифрах?

Дмитрий Миков: В прошлом году диагностировали свыше семи тысяч километров нефтепроводов, заменили в общей сложности 116 километров трассы. Посредством различного типа дефектоскопов обследованы полости 63 подводных переходов. В целом в системе устранено около двух тысяч выявленных дефектов. В 2020 году планируем продиагностировать уже не менее 10 тысяч километров магистралей, проверить состояние 69 подводных переходов. Десятками исчисляется количество реконструируемых резервуаров, новых электродвигателей, насосных агрегатов…

Можете привести конкретные примеры?

Дмитрий Миков: Пожалуйста. На территории Югры капитально реконструирован участок магистрального нефтепровода Красноленинская - Шаим - Конда протяженностью 43,8 километра с семью переходами через водные препятствия. На прокладку фактически новой ветки понадобилось менее двух лет. Она запущена в эксплуатацию после успешных гидравлических испытаний на прочность и герметичность, технической и биологической рекультивации земель. Урайское управление магистральных нефтепроводов осенью намерено завершить второй этап реконструкции - теперь 24-километрового участка нефтепровода.

В рамках комплексной программы технического перевооружения в четко обозначенные сроки проведены ремонтные работы на некоторых нефтеперекачивающих станциях и участках магистральных нефтепроводов в Тюменской и Томской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Заменены дефектные секции трубопровода Сургут - Полоцк, подводный переход через реку Нартинскую на линии Александровское - Анжеро-Судженск, установлены новые магистральные насосные агрегаты на станциях "Муген-4", "Кедровое-1", "Ильичевка", ведется замена электронасосных агрегатов на других НПС.

После технического перевооружения нефтепроводы вновь соответствуют жестким требованиям промышленной и экологической безопасности. Обеспечивать ее - наша миссия.

Кстати

В распоряжении аварийно-спасательного формирования предприятия "Транснефть - Сибирь" имеется техника, позволяющая работать в труднодоступных местах и сложных климатических условиях. К примеру, для работы на обводненной территории используются плавающие экскаваторы на базе оригинальных шасси-амфибий (их изготавливают на Тюменском ремонтно-механическом заводе, структурном подразделении АО "Транснефть - Сибирь"). Также имеются болотоходы, аварийно-восстановительный поезд с вездеходами, грузопассажирскими гусеничными транспортерами-тягачами, передвижной дизель-электростанцией. В смотре-конкурсе регионального управления МЧС аварийно-спасательные формирования предприятия неизменно занимают первые места. В предыдущем году они были признаны лучшими в Уральском федеральном округе.