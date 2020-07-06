Инвестиции в основной капитал в УрФО по итогам 2019 года составили 2,9 триллиона рублей. И хотя львиная доля их приходится на нефтегазовый сектор, отрадно, что вложения в развитие бизнеса увеличиваются и в других регионах. Так, по итогам первого квартала 2020-го они выросли во всех шести субъектах и составили в целом 624,5 миллиарда рублей против 492,8 миллиарда годом ранее. Результат - создание новых и масштабная модернизация многих действующих производств. Мы выбрали лишь некоторые из них, введенные в строй с начала года.

Свердловская область

В Березовском открылся новый производственный комплекс мощностью 3,4 тысячи тонн саморезов в год. Стоимость инвестпроекта - около 600 миллионов рублей. В ближайшие 2,5 года "НЛМК-Метиз" планирует увеличить объемы производства до 30 тысяч тонн продукции в год. Но потенциал импортозамещения гораздо шире: только предприятиям Среднего Урала требуется до 500 тысяч тонн метизов в год.

В Североуральске в рамках приоритетного регионального инвестпроекта в области освоения лесов открылся комплекс переработки древесины. В одном цехе планируют производить в год до 60 тысяч кубометров пиломатериалов. В другом - прессовать опилки в пеллеты. Пока на предприятии работают 50 человек, после выхода на полный цикл примут еще 100. Цель - не просто пилить кругляк на доски, а освоить глубокую переработку древесины в напольные плинтусы, паркет, фанерный кряж и т.п. Инвестор - высокотехнологичная компания "СибирьЭкоСтрой" - вложит в проект 500 миллионов рублей. Расчетный объем переработки сырья - 262 тысячи кубометров древесины в год. У компании заключен договор аренды с областным минприроды на 49 лет.

В городе Арамиль открылся завод научно-производственного холдинга ВМП стоимостью миллиард рублей. Шесть производственных линий и две фасовочные способны выпускать две тысячи тонн высокодисперсных металлических порошков и 15 тысяч тонн лакокрасочных материалов в год. Такая продукция востребована в нефтегазовой, химической, металлургической отраслях, ОПК, энергетике, мостостроении и гражданском строительстве - везде, где требуется антикоррозионное или огнестойкое покрытие. Особенность новой промплощадки - значительная доля отечественного оборудования и высокая степень автоматизации.

2020 год ознаменован еще одним событием: Свердловский инструментальный завод (СИЗ) запустил в Екатеринбурге первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента. Общий бюджет проекта - 200 миллионов рублей, из них 140 выделил Фонд развития промышленности (ФРП). Такой инструмент востребован производителями турбинных двигателей и лопаток, генераторов, насосов и топливного оборудования. Сегодня протяжки подобного типа выпускают лишь несколько предприятий в Германии, Швейцарии и Молдавии, сообщает пресс-служба ФРП. СИЗ планирует около десяти процентов продукции отправлять на экспорт в Беларусь.

Особенность новых промплощадок - значительная доля отечественного оборудования и высокая степень автоматизации

При финансовой помощи ФРП в регионе реализовано еще два крупных проекта. Один из них - производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 тонн - запустили в эксплуатацию в Кушве. По уровню оснащения и грузоподъемности с ним можно сравнить еще только два во всем мире. Для реализации проекта привлекли льготные кредиты: 61 миллион рублей от федерального ФРП и 26 миллионов от регионального. Общий же объем инвестиций достиг 200 миллионов рублей. Запустив цех в Кушве, уральцы намерены составить конкуренцию производителям из Германии, США, Китая и Бельгии - до сих пор все крупнотоннажные валки для российских предприятий закупались именно там. Они необходимы для выпуска широкого проката, используемого в судостроении и для производства труб большого диаметра. Впрочем, завод готов удовлетворять спрос не только на внутреннем рынке: около половины продукции пойдет на экспорт.

Новые лакокрасочные материалы востребованы в разных отраслях, где требуется антикоррозионное или огнестойкое покрытие. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На импортозамещение нацелен и проект компании "Техпром - Нефтегазовые системы", которая модернизировала в Нижнем Тагиле производство электрогидравлических приводов, используемых при прокладке и ремонте магистральных газопроводов. В результате мощность линии выросла с 300 до 550 единиц в год, уровень локализации сырья и комплектующих превысил 90 процентов. Общая стоимость инвестпроекта - 416 миллионов рублей, в том числе 244 миллиона получено от ФРП по программе "Комплектующие изделия".

- Благодаря займу нам удалось оснастить предприятие лучшим технологическим оборудованием, - отметил директор "Техпром-НГС" Евгений Усенко.

Челябинская область

В ЗАТО Озерск пущен новый высокотехнологичный производственный комплекс по переработке продуктов разделки отработанных аккумуляторных батарей и вторичного свинца. Предприятие уже провело первую плавку марочного свинца. В планах - освоение производства высоколегированных и прецизионных сплавов. Объем инвестиций компании "ЦветМетСервис" составит 84 миллиона рублей, количество рабочих мест - 60.

В Озерске также налажено производство смесительно-зарядных машин, предназначенных для раздельной транспортировки невзрывчатых компонентов и приготовления взрывчатых веществ непосредственно на месте проведения буровзрывных работ. Первую смесительно-зарядную машину на предприятии окрестили "Надежда". В будущем планируют всем изделиям давать женские имена - это станет одной из традиций компании "ИНТЕО". В планах - освоение производства машинокомплектов для монтажа модернизированных систем управления буровых установок и другой серийной продукции для буровзрывной техники, а также предоставление комплексной услуги по модернизации буровых установок.

Челябинский научно-технический центр "Приводная техника" реализовал инновационный проект промышленной системы накопления и хранения электроэнергии, не уступающей по своим характеристикам знаменитым накопителям Tesla. Новая продукция будет востребована в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, особенно на предприятиях непрерывного цикла, где очень важно обеспечить надежность энергоснабжения. Такое оборудование компенсирует провалы напряжения и обрывы, включаясь в работу за миллисекунды - лампочка не успевает моргнуть.

В Миассе реализуется проект расширения производства техники специального назначения. Пуск нового производства на базе завода "СпецАгрегат" запланирован на сентябрь 2020 года. Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей, будет создано 30 высокопроизводительных рабочих мест.

Тюменская область

В Увате началось производство керамзитобетонных блоков. Местный предприниматель Андрей Алексеенко при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области построил базу площадью 2250 квадратных метров, где размещены мастерские и гаражи для спецтехники, цех по производству блоков и административно-бытовое здание. При реализации проекта создано 10 новых рабочих мест.

Программа развития компании "Экспроф" - одного из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других светопрозрачных конструкций - предусматривает расширение производственных мощностей за счет создания нового цеха по выпуску поливинилхлорид-профиля (ПВХ). Сейчас завершается монтаж оборудования. Новые мощности позволят предприятию расширить номенклатуру продукции.

В этом году проведена модернизация и техническое переоснащение оборудования энергопотребления и газификации на предприятии УК "ТОИР-Инвест". При финансовой поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области старая трансформаторная подстанция заменена на более мощную, что позволило запустить в производственный процесс новое оборудование, увеличить производительность труда и объем выпускаемой продукции. Продукция компании реализуется в более чем 10 регионах страны.

Курганская область

Курганмашзавод осуществляет долгосрочный проект масштабного техперевооружения, который позволит не только совершенствовать рабочий процесс, но и продолжить диверсификацию производства. Предприятие расширяет продуктовую линейку гражданского назначения, используя передовые технологии оборонной промышленности. В июне на метизном производстве установили новые токарные обрабатывающие центры с ЧПУ производства Ковровского электромеханического завода. Оборудование позволяет получать любую геометрическую форму детали с точными размерами и требуемым качеством поверхности. Причем при изготовлении небольшой партии время на переналадку сокращается в несколько раз.

Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) развивает базу обслуживания модернизированных тепловозов. На созданном здесь специализированном участке обновление прошли три локомотива, наработавшие по 18 тысяч моточасов. Особое внимание уделяется состоянию функциональных узлов локомотива, в частности, генератора. Для этих целей совместно с компанией Woodward Mega (Венгрия), которая является разработчиком проекта модернизации тепловозов ШААЗ, создан специальный участок и смонтирован испытательный стенд. Сейчас монтируется оборудование участка для испытания тормозной системы. В 2020 году плановый ремонт здесь пройдут 16 локомотивов.