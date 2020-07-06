В Ханты-Мансийске закрыли все детсады из-за распространения COVID-19

Все детские сады в Ханты-Мансийске - муниципальные и частные - будут закрыты до 12 июля. На такие меры пошли муниципальные власти из-за существенного прироста выявленных случаев COVID-19 в столице автономного округа.

"Это связано с ростом количества больных в городе и необходимостью принять меры для недопущения заражения воспитанников и сотрудников коронавирусной инфекцией", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации.

Родители детсадовцев смогут оперативно и дистанционно получить больничный, чтобы иметь возможность остаться дома с малышами.

Также для стабилизации ситуации с заболеваемостью в городе рассматривается вероятность закрытия крупных торговых центров. В мэрии не исключают также установку видеонаблюдения на детских площадках, и оповещения жителей дачных кооперативов о необходимости соблюдения режима.

По данным на воскресенье, 5 июля, в Югре в целом выявлено 272 новых случая, при этом 66 из них приходится именно на Ханты-Мансийск. Так же много заболевших в Сургуте (65 человек) и Сургутском районе (27). "Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 10 301", - передает Роспотребнадзор.

На прошлой неделе губернатор Наталья Комарова продлила самоизоляцию в Югре до 12 июля. "Кроме того, приостановлено размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах", - уточняется на официальном порртале правительства автономного округа.

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