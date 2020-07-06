В Курганской области на реке Исеть пропали трое подростков

В Курганской области пропали трое подростков 12, 13 и 14 лет. Их ищут спасатели и жители Шатровского района.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального МЧС, сигнал о пропаже детей поступил на пульт дежурного 6 июля в половине четвертого утра.

- На берегу реки Исеть в 1,5 километрах от населенного пункта Ключи Шатровского района обнаружена одежда троих несовершеннолетних 2006, 2007, 2008 годов рождения. Родители узнали вещи детей, - рассказали в ведомстве.

Когда подростки ушли из дома и что они делали в такой ранний час на реке, в МЧС пока не сообщают. Сейчас проводится обследование берега вниз по течению. В поиске участвуют 28 человек и шесть единиц техники. Организовано взаимодействие с центром управления кризисными ситуациями МЧС по Тюменской области. На пограничной территории с Курганской областью проводится патрулирование береговой линии в районе населенных пунктов Турушево и Гаево.