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06.07.2020 13:27
Рубрика: Экономика

В Курганской области открылись турагентства и санатории

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

По решению регионального оперативного штаба, в Курганской области с 6 июля возобновили работу туристические компании, сообщает пресс-служба главы региона.

Правда, речь идет пока только о компаниях, которые выполняют услуги туристических агентов, то есть помогают туристам бронировать туры. Санаториям, имеющим медицинскую лицензию, разрешено работать еще с 1 июня, но в Курганской области они восстанавливают свою деятельность постепенно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Пока не все начали принимать гостей, - поясняет врио директора департамента экономического развития Владимир Ковалев. - Санатории "Лесники", "Сосновая роща", "Озеро Медвежье" начинают свою работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В соответствии с ними отдыхающие, помимо санаторно-курортной карты должны при себе иметь справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с вероятными больными в течение предшествующих 14 дней, выданной медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда. Отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19, полученные не позднее, чем за 2 суток до даты отъезда в санаторий (кроме жителей Кургана и Курганской области).

Кстати, на территории Зауралья 84 организации, предоставляющих услуги в сфере туризма - из них 5 туроператоров по внутреннему и въездному туризму, а также 5 санаторно-курортных учреждений.

На 6 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 58 новых случаев COVID -19. В Кургане - 22 заболевших, в Шадринске - 11. "Выписаны за последние сутки - 13 человек, всего 602. Под медицинским наблюдением - 1023 человека. Сняты с наблюдения 18536 человек. Суммарно лабораториями проведено 68067 исследования", - передает оперштаб.

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