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06.07.2020 15:57
Рубрика: Власть

В Тюменской области реализуют программу замены деревянных школ

Текст: Кузнецов Сергей
В рамках национального проекта "Образование" в Тюменской области строят 12 школ, причем пять из них - по программе замены деревянных школ.
Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Строительство общеобразовательных организаций и ввод новых учебных мест в рамках программы в регионе обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Во время заседания заместитель главы региона, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов рассказал, что всего по программе в регионе запланировано строительство 31 школы на 1 226 учебных и 416 дошкольных мест. 14 школ, которые предстоит возвести, находятся в труднодоступных районах.

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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18 зданий будут капитальными, а 13 объектов построят из модульных конструкций. При строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены помещения для размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

Для реорганизации сети образовательных учреждений приходится принимать рациональные решения. Благодаря решению о переводе четырех учащихся из деревни Вармахли Тобольского района для обучения в новое здание школы в селе Лайтамак строительство нового здания школы в деревне стало нецелесообразным.

Как сообщил Сергей Шустов, по данным на начало июля, в регионе начали строительство 5 школ, для 15 учреждений идет подготовка проектов. По другим объектам осуществляются конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, проводятся государственные экспертизы проектно-сметной документации.

К началу нового учебного года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района. Три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца года в деревне Индери, поселке Курья и селе Касьяново Вагайского района. За 2021-2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении.

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