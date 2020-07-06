Виртуальный "Иннопром" оказался востребован экспертами и зрителями

В середине апреля международная промышленная выставка "Иннопром" примерила новы формат - еженедельные онлайн-сессии. Насколько удачным он оказался, "РГ" рассказал первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.

Проекту "Иннопром онлайн" уже более двух месяцев. Каковы впечатления?

Антон Атрашкин: Еще в начале года мы планировали традиционную выставку в Екатеринбурге, ожидали, что она станет одной из самых успешных за десятилетнюю историю "Иннопрома": был большой отклик и от иностранных компаний, и от российских. Но пандемия внесла коррективы в наши планы: выставку перенесли на 2021 год. Первая реакция была тяжелой, но мы, как советовали китайские мудрецы, увидели в кризисе новые возможности.

Всегда хотели, чтобы выставка проходила чаще чем раз в год, искали новые форматы. Когда большинство глобальных мероприятий начало перебираться в онлайн, мы тоже использовали эту возможность. С середины апреля раз в неделю у нас проходят сессии "Промышленная среда". На них мы поднимаем темы управления персоналом в условиях кризиса, цифровой трансформации, говорим о технологиях для городов, развитии фармацевтической промышленности, финансировании производств, промышленных IT.

Многим компаниям, учреждениям образования переход в онлайн дался тяжело: возникло много технических сложностей. "Иннопром" с этим не столкнулся?

Антон Атрашкин: С технической стороны, к счастью, серьезных проблем не было. Мы сразу поняли, что нельзя просто соединять людей по Zoom, поэтому благодаря партнерам обеспечили проекту хорошую, красивую платформу. Например, на каждой сессии организуем онлайн-опросы аудитории - за несколько секунд можем собрать мнения участников по тому или иному поводу.

Как восприняли новый формат постоянные участники?

Антон Атрашкин: Что удивило и обрадовало - позитивная реакция на проект. Все эксперты, которые принимали участие в наших офлайн-мероприятиях, с удовольствием откликнулись на просьбу выступить на виртуальных сессиях. Возможно, злые языки скажут, что это от избытка свободного времени, но, как мне кажется, причина - в уважении к проекту.

Интерес аудитории к онлайн-сессиям меняется?

Антон Атрашкин: На рынок интернет-продуктов мы выходили с опаской, ведь до нас все крупные российские СМИ уже запустили регулярные вебинары. Мы давно проводим мероприятия без господдержки, поэтому пришлось искать партнеров не только для содержательного наполнения каждой сессии, но и для финансирования. И мы их находим. Это своего рода тест: если бизнес дает деньги на ваш проект, значит, он ему интересен.

Первая выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге в 2010 году и еще не была столь масштабной. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Скажу по секрету, во время первой сессии мы рассчитывали на 300, максимум 500 участников - обычные значения для подобных проектов. В итоге же получили почти три тысячи зрителей. Конечно, восприняли это как победу: у нас не развлекательный блог известного артиста, мы создаем очень специфический контент, но он, как оказалось, интересен многим. Рекордной по охвату аудитории стала сессия "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики" - ее посмотрели почти 24 тысячи человек. Среди спикеров были зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главы крупнейших российских компаний: Анатолий Чубайс (Роснано), Вадим Сорокин (Группа ГАЗ), Вадим Швецов (Соллерс), Дмитрий Пумпянский (Группа "Синара") и многие другие.

Последние три-четыре сессии собирали не менее десяти тысяч человек. Нас смотрят в 20 странах - в Западной и Восточной Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии. Мы понимаем, что наши зрители - это профессиональная аудитория, представители бизнеса. Поэтому мы не гонимся за количественными показателями, главное - качественный контент. Судя по тому, что многие компании становятся партнерами наших сессий повторно, они видят в этом и коммерческую выгоду. Ведь качество аудитории значит очень много: это их существующие или потенциальные клиенты.

Какие темы вызвали максимальный отклик?

Антон Атрашкин: Наиболее важной и востребованной была и остается цифровизация. Эпидемия породила новые споры: человек оказался слабым звеном в производстве. Он подвержен болезни, из-за этого по всему миру закрывались заводы, компании несли убытки. Цифровизация, конечно, является ответом на вопрос, как минимизировать участие человека в производственных процессах.

Рекордной по охвату аудитории стала сессия, которую посмотрели почти 24 тысячи человек

Большой отклик вызвала тема глобальных производственных цепочек. В пандемию хозяйственные связи между странами ослабли, у всех возникла неуверенность в будущем. Однако, хотя границы закрыты, поток грузов вырос. Интересно разобраться, почему некоторые цепочки оборвались, а другие продолжили работать практически бесперебойно.

Были темы, которые мне лично показались очень узкоспециализированными, например, сессия, посвященная планированию в эпоху кризиса. К удивлению, она вызвала огромный интерес.

Онлайн-формат позволил сделать что-то, что не удавалось реализовать в офлайне?

Антон Атрашкин: Интернет-сессии позволяют привлекать спикеров, которые по разным причинам никогда бы не доехали до Екатеринбурга. Поэтому могу однозначно сказать: еженедельные онлайн-включения продолжатся как минимум до конца этого года, а может, и дольше. 7 июля пройдет "Промышленный марафон": более 20 сессий за день, включения по всему миру, спикерами станут топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний. Начнем утром с Индонезии и Китая, а закончим вечер в Риме и Буэнос-Айресе.

"Иннопром" - не только деловая программа, но в первую очередь промышленная выставка. Предприятия могут представить в Интернете свои новинки, расширить аудиторию, найти потенциальных партнеров?

Антон Атрашкин: К сожалению, в данный момент не существует технологии, которая позволяет реализовать в Сети все преимущества офлайн-площадки. Тем не менее в рамках марафона 7 июля будут работать виртуальные шоурумы: онлайн-кабинеты компаний, где можно познакомиться с их продукцией, выйти в чат с представителем предприятия и установить первый контакт.

Я, безусловно, призываю компании воспользоваться этой возможностью, хотя и придерживаюсь позиции, что живое общение не заменить ничем. Лет десять назад, когда я пришел в выставочный бизнес, популярны были рассуждения, что рано или поздно все выставки переберутся в Интернет, но этого не произошло. Потребителю по-прежнему важно увидеть продукцию, поговорить со специалистом - получить эмоциональный контакт. Интернет не убьет ни выставки, ни конференции, он будет дополнять их. Когда мы вернемся в офлайн, предполагаю, обязательно будем делать прямые включения спикеров из разных стран - тех, кто не сможет лично присутствовать на мероприятии.

Каковы первые итоги работы онлайн-площадки?

Антон Атрашкин: Этому проекту от роду всего два с небольшим месяца, первое серьезное испытание ждет его 7 июля, поэтому итоги подводить рано - мы в самом начале пути. У нас много планов на будущее, но наше кредо неизменно - быть полезными для бизнеса.