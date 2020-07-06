В мастера добрых дел превратился с недавних пор житель Екатеринбурга Евгений Пермяков. В его ремонтную мастерскую горожане ежедневно приносят вышедшие из строя велосипеды и самокаты, чтобы техника получила вторую жизнь и отправилась к ребятишкам из малообеспеченной или многодетной семьи.

Евгений Пермяков в своей мастерской вдыхает вторую жизнь в старые велосипеды и самокаты, чтобы они вновь приносили радость детям. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы берем для восстановления все велосипеды, даже если видим, что машина старая. Ведь кого-то из ребят этот двухколесный друг искренне обрадует, принесет радость, - уверен Евгений.

Акция "Вторая жизнь" по сбору спортинвентаря для ребятишек из семей с небогатым бюджетом - не уральский эксклюзив. Нынешним летом она захватывает один российский регион за другим. Колесо поддержки прокатилось уже по Новосибирску, Красноярску, Томску. Центры возникают стихийно: информация кочует по соцсетям, и находятся энтузиасты, готовые воплотить идею в жизнь. Ведь времена нынче волонтерские: пандемия внесла коррективы не только во взрослые будни, но и в школьные каникулы: детские лагеря открываются не везде.