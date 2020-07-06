Рябков: США выйдут из Договора по открытому небу в ноябре

На конференции в Вене, посвященной Договору по открытому небу, представителям России и США не удалось найти общий язык. Соединенные Штаты не хотят исправлять собственные недочеты и выйдут из соглашения в ноябре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Между представителями России и США сближения не произошло. Это был, скорее, взаимный обмен упреками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочеты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем", - отметил дипломат. По его мнению, которое приводит ТАСС, США выйдут из Договора в ноябре.

Рябков обратил внимание, что участники конференции говорили об этом "как о предрешенном деле". "Многие внутренне с этим, похоже, смирились", - сказал замминистра.

Он также отметил, что дальнейшие действия России по отношению к Договору по открытому небу в связи с выходом США из него пока не определены, необходимо решить много организационных вопросов.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил намерении Соединенных Штатов выйти из Договора. Это решение вступит в силу через полгода - 22 ноября. Свой шаг Вашингтон связал с якобы имевшим место нарушениям соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность Договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Как напомнили ранее в МИД РФ, "открытие нашей территории для наблюдения с воздуха было очень непростым решением, тем более что Россия обязана принимать значительно большее число полетов, чем любое другое государство-участник". За все время действия этого соглашения наша страна приняла более 500 наблюдательных миссий. При этом США проводили самостоятельно или вместе с партнерами фактически в два раза больше полетов над Россией, чем Россия над США.

В год Вашингтон допускал примерно пять-шесть пролетов российской авиации над своей территорией. Примечательно, что Договор позволяет заинтересованным странам обмениваться чувствительной информацией, в том числе полученной над российскими объектами. При этом страны НАТО друг над другом не летают.