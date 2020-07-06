Рособрнадзор: Первый день ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

Первый день самого массового ЕГЭ - по русскому языку - завершился без сбоев. Экзамены прошли штатно, сообщает Рособрнадзор.

Сегодня этот предмет по всей России сдавали около 428 тысяч участников. Завтра, во вторник 7 июля, русский язык напишут еще 243 тысячи ребят.

- В ряде регионов некоторые участники не смогли завершить написание экзамена из-за аномальной жары, - сообщает пресс-служба ведомства. - Всем, кто во время ЕГЭ почувствовал недомогание, была оказана медицинская помощь. Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля, либо в дополнительный период ЕГЭ в августе.

По данным Рособрнадзора, в целом число ребят, обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ-2020, сопоставимо с показателями прошлых лет. "Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло".

Напомним, основной период ЕГЭ закончится только 25 июля, а дополнительный - 8 августа. Но свои результаты участники ЕГЭ получат достаточно быстро. Так, ребята, сдавшие русский язык 6 июля, узнают свои баллы по этому предмету не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

- Проверка работ участников, пересдающих ЕГЭ в резервные и дополнительные дни, также будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приемной кампании в вузы, - рассказали в Рособрнадзоре.

В этом году на ЕГЭ были приняты очень серьезные меры противоэпидемической безопасности. Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели надели маски и перчатки. Но единого требования к выпускникам пользоваться масками нет.

Классы перед каждым экзаменом проветриваются, их убирают с дезинфицирующими средствами. На входе в школы установлены дозаторы с антисептиками. А еще дети приходят на ЕГЭ группами, в разное время, чтобы избежать толпы на входе. В аудиториях их рассаживают зигзагом, на расстоянии в 1,5 метра.