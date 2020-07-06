Работодатели должны будут следить за состоянием здоровья своих сотрудников на протяжении всего эпидемического сезона 2020/21 года, а власти регионов при обострении ситуации с заболеваемостью гриппом или коронавирусной инфекцией вводить ограничения.

Об этом говорится в проекте постановления о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 2020/21 года, который Роспотребнадзор опубликовал для общественного обсуждения.

Готовиться к сезонному гриппу в этом году намерены заранее. Тем более что ряд экспертов полагают, что с наступлением осени начнется вторая волна COVID-19. Уже с 24 августа планируется организовать информирование населения о важности вакцинопрофилактики. Роспотребнадзор считает главной защитой от сезонного гриппа именно прививки. В планах ведомства на приближающийся сезон простуд - привить 48% населения страны. А в группах риска (дети, пожилые, медработники, сотрудники животноводческих предприятий и другие) охватить вакцинацией не менее 75% людей.

Из-за того, что сезонный грипп может встретиться осенью с коронавирусом, подготовка к росту заболеваемости должна быть организована с большой ответственностью. Работодателей обяжут измерять температуру сотрудникам. Причем несколько раз в день: перед тем, как они приступят к работе, и в течение рабочего дня. Можно будет применять бесконтактные или контактные способы измерения температуры тела (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). Если у работника температура окажется повышенной, его должны будут отправить домой или в поликлинику на обследование.

Если заболевание гриппом или внебольничной пневмонией приведет к летальному исходу, то каждый случай будет отдельно расследоваться

Роспотребнадзор также рекомендует обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. Руководителям регионов необходимо будет обеспечить медицинские организации всем необходимым для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. А в случае ухудшения ситуации нужно будет переоборудовать стационары для лечение инфекционных больных, как это делалось во время пандемии коронавируса. Могут вводиться и ограничительные меры.

С 1 октября будет составляться еженедельный мониторинг обо всех заболевших гриппом, а также о возникновении в регионе очагов гриппа птиц. Если заболевание гриппом или внебольничной пневмонией приведет к летальному исходу, то каждый случай будет отдельно расследоваться.