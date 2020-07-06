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06.07.2020 17:48
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Текст: Ольга Игнатова

В России на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. Но за ними профильными учреждениями Роспотребнадзора осуществляется постоянное наблюдение. Риска распространения инфекции не существует.

"Все мероприятия в природных очагах чумы проводятся в полном объеме - в соответствии с комплексными планами, включая эпизоотологический мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию", - пояснили в ведомстве.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Сейчас Роспотребнадзор готов оказать Монголии помощь в плане обмена научной информацией. В 2018 году Монголии в дар передана мобильная лаборатория, которая используется в ходе мониторинга природных очагов чумы.

По данным министерства здравоохранения Монголии, в западной части страны выявлены два случая заболевания людей бубонной чумой. Территория, где выявлены заболевшие, расположена на границе Монголии и КНР и не граничит с территорией России. Также в Китае, в автономном районе Внутренняя Монголия (в районе г. Баян-Нур), у местного жителя зарегистрирован случай бубонной чумы. Эта местность находится на расстоянии 1000 км от российско-китайской границы. Ранее, осенью 2019 года, в этой местности также было зарегистрировано 4 случая чумы у местного населения. Люди заражаются от сурков, которые являются основными резервуарами инфекции в данной местности.

Чума - тяжелое инфекционное заболевание. Его возбудителем является чумная палочка, которая обычно встречается на мелких животных (грызунах) и на обитающих на них паразитах - блохах. К человеку передается через укус зараженной блохи, при прямом контакте с инфицированными материалами, а также воздушно-капельным путем - от зараженного.

Симптомы схожи с симптомами гриппа: внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

Наиболее распространенная форма чумы - бубонная. Ее провоцирует укус инфицированной блохи. Поражается лимфатическая система: лимфатический узел становится твердым, на теле возникает бубон. В поздней стадии заболевания воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гноящиеся раны. Именно такая чума наводила страх на средневековые города.

Лечение больных чумой в настоящее время осуществляется при помощи антибиотиков, сульфаниламидов и лечебной противочумной сыворотки.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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