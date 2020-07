Россия вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов стран Европы

По итогам ежегодном исследовании "Инвестиционная привлекательность стран Европы" международной консалтинговой компании EY Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы. Всего иностранные инвесторы за прошлый год вложили средства в 191 российский проект.

Бесспорным европейским лидером по привлечению иностранных инвестиций в свою экономику в 2019 году стала Франция, на долю которой пришлось 1197 новых проектов, в которые вложились зарубежные инвесторы. На второй строке - Великобритания с 1109 проектами, несмотря на неопределенность в связи с Brexit. На третьем месте расположилась Германия с 971 проектами. В десятку также попали Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия и Турция.

О России в исследовании EY говорится, что по сравнению с 2018 годом количество прямых иностранных инвестиций в российскую экономику сократилось на 9% в связи с высокой активностью предыдущих лет и на фоне общего в мире замедления экономического роста, а также из-за продолжающихся санкций со стороны ЕС и США. Но отрицательная динамика наблюдается у 55% стран Европы, которые принимали участие в исследовании.

Тем временем, журнал fDi Intelligence совместно с изданием о технологиях и инновациях The Next Web составил рейтинг Tech Cities of the Future ("Технологические города будущего"), в котором Москва вошла в двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии и инновации. Также Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга роста цен на жилье в исследовании The Global House Price Index консалтинговой компании Knight Frank. По данным этого исследования средняя стоимость недвижимости в нашей стране по итогам I квартала 2020 года увеличилась на 7,1% в годовом исчислении.