Россиянам предложили новые направления путешествий

Ростуризм вместе с туроператорами и регионами сформировал новые маршруты для отдыха и путешествий по России, которые доступны уже этим летом.

Один из таких проектов - уникальный тур на Байкал. Программа стартовала 4 июля и будет действовать до осени. Какую экскурсионную программу предложат гостям, как поддержат путешественников и туротрасль, рассказали руководитель Ростуризма Зарина Догузова, генеральный директор TUI Россия Тарас Демура и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в ходе видеоконференции в "Российской газете".

Спикеры также поделились своими прогнозами о перспективах развития туризма в России.