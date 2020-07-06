Российская электроника готова к прорыву

Конкурентоспособность российской электронной промышленности определяет развитие многих отраслей - от медицины до освоения космоса. Согласно утвержденной Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года, объем экспорта должен вырасти до 12 миллиардов долларов. Эксперты считают такие цифры вполне реальными, поскольку среднегодовой темп роста отрасли составляет около 10 процентов.

На сегодня в РФ освоено производство современных интегральных микросхем, выпуск собственной медицинской электроники, высокотехнологичного медоборудования. Тем не менее большинство компонентов по-прежнему закупается в других странах. Наибольшую долю отечественная продукция занимает в военном сегменте и составляет около 85 процентов, а в гражданском - всего 30. В то же время на мировом рынке она едва достигает одного процента. Для выхода отрасли на принципиально новый уровень правительство утвердило Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. В документе заявлено увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке, рост производства высокотехнологичных товаров, обеспечение выручки отрасли до 5,2 триллиона рублей, и увеличение экспортной выручки в более чем два с половиной раза. Для этого, как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, необходимо привлечь серьезные инвестиции.

"Всего на развитие электронной промышленности до 2024 года мы уже предусмотрели около 266 миллиардов рублей инвестиций. Это средства, которые выделяются как в рамках госпрограмм (примерно 210 миллиардов), так и по линии институтов развития (56). Но если сравнивать их с вложениями других стран в собственную электронную промышленность, то очевидно, что этих средств недостаточно", - подчеркнул он.

Например, Китай для поддержания достигнутого лидерства в массовом производстве электроники будет вкладывать в среднем по 75 миллиардов долларов ежегодно. При этом прогнозируется снижение его доли на мировом рынке до 42 процентов с сегодняшних 45. В свою очередь США инвестируют более 50 миллиардов долларов в год для поддержания технологического лидерства. Наряду с этим американцы приобретают контроль над крупнейшей тайваньской фабрикой TSMC, чтобы забрать часть рынка у Китая. Южная Корея будет обеспечивать технологическую независимость своего лидера Samsung, вкладывать немногим больше, чем США.

Российским производителям также следует нарастить финансирование из бюджета и внебюджетных источников в эти ближайшие и важнейшие пять лет, считают в правительстве.

Рынок технологий "умного" производства к 2024 году вырастет до 137 миллиардов рублей

Опорой для модернизации электронной промышленности может стать реализация нацпроектов и формирование комфортной регуляторики. Для компаний, присутствующих на рынке электроники, предстоит предусмотреть различные льготы и преференции. В конечном итоге это позволит нарастить их конкурентные преимущества перед зарубежными компаниями на домашнем и зарубежном рынках.

Рыночные предпосылки для достижения плановых показателей уже сложились, считают в минпромторге. Даже в традиционных отраслях доля электроники в стоимости конечных изделий постоянно растет. Например, в автомобилях она уже доходит до 40 процентов. Параллельно создаются быстрорастущие секторы цифровой экономики. В частности, по самым консервативным оценкам, рынок технологий "умного" производства к 2024 году вырастет в два раза, до 137 миллиардов рублей. Почти такой же объем спроса ожидается на оборудование для создания сетей 5G. Поэтому главный вызов для отрасли - определиться с выбором: строить это на отечественной элементной базе или на зарубежной?

Как считает глава минпромторга Денис Мантуров: "Конкурировать со странами-лидерами по каждой позиции экономически нецелесообразно и невозможно. Мы должны сфокусироваться на высокомаржинальных нишах, таких как радиофотоника, технологии искусственного интеллекта, квантовые симуляторы. По этим направлениям есть неплохие компетенции, а мировой рынок по ним только формируется. Здесь мы можем посоревноваться с другими странами в его освоении при государственной поддержке через консолидированный заказ", - отметил он.

Однако экспансии на международные рынки должно предшествовать развитие внутреннего, уверен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, необходимые ресурсы на формирование соответствующего технологического задела уже направлены. "При этом понятно, что для развития современного производства важно не только стимулировать появление технологий, но и создать условия для формирования массового спроса на эту продукцию. Если мы не создадим долгосрочный, среднесрочный спрос, то эффективность инвестиций в появление этих технологий будет сильно снижаться, и в этом смысле инфраструктура отрасли будет формироваться медленнее, чем нам нужно", - считает глава ведомства.

Преимущественное использование отечественного телекоммуникационного оборудования и отечественных средств криптографической защиты неразрывно связано с приоритетами формирования цифровой экономики. В рамках соответствующей программы особое внимание сейчас уделяется развитию интернета вещей, квантовых сенсоров, сетей связи нового поколения. Всего в рамках программы на государственную поддержку развития этих технологий выделено более 100 миллиардов рублей. При этом используется весь набор мер государственной поддержки: выделение грантов на создание прототипов, опытное внедрение таких прототипов, разработка новых версий успешно функционирующих продуктов и стимулирование их внедрения в том числе за счет привлечения венчурного финансирования.