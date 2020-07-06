Российские игроки лидируют на онлайн-рынке автокомпонентов

Пандемия подстегнула рост рынка электронной торговли во всем мире, в том числе и в России. Он и без такого "стимула" рос ежегодно на 20 процентов; в нынешнем же году, по мнению экспертов, подрастет на все 40. А самым ходовыми товарами в онлайн-торговле, кстати, являются автозапчасти. Они занимают примерно треть от общего оборота.

Интересная тенденция: за последний год экспорт запчастей из России увеличился на 50 процентов. По словам гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках Ильи Кретова, раньше Россия была отстающей по запчастям, а сейчас выходит в лидеры как по номенклатуре предлагаемых изделий, так и по физическим объемам продаж. Эксперт связывает эту тенденцию с углублением локализации производства автозапчастей в нашей стране, более привлекательными ценами и лучшим качеством, чем у аналогов из Китая.

И доминирование российских игроков на онлайн-рынке автокомпонентов, похоже, станет долгоиграющим трендом, подкрепить который может создание отечественных же маркетплейсов. Так, организованная недавно логистической компанией "ПЭК" электронная площадка ориентирована в первую очередь на российских производителей. В планах развития компании нарастить количество поставщиков российских товаров за год минимум в 10 раз. Площадка позволяет российскому производителю самостоятельно определять розничную цену на свою продукцию, получать информацию от своих покупателей и их отзывы о продукции. При этом поставщик через личный кабинет может управлять товарными остатками на складах логистической компании, комплектовать и доставлять заказы своим прямым клиентам. "Мы постарались создать среду для развития малого и среднего бизнеса, занятого производством автотоваров в России", - подчеркнул директор департамента по стратегическому развитию компании ПЭК Данил Кудрявцев.

Кстати, в прошлом году, по данным "Автостата", рынок автозапчастей в России составил 1,473 триллиона рублей. Наибольшую долю занимают шины: 12,9 процента, или 189,3 миллиарда рублей. На втором месте детали подвески (10,7 процента, 158 миллиардов). На третьем - масла и технические жидкости (111,2 миллиарда, 7,6 процента).