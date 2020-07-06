Российские игроки лидируют на онлайн-рынке автокомпонентов

Новости

МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
Lada сокращает выпуск Vesta второй год подряд 17:00
В Прикамье через 11 лет скончалась жертва пожара в "Хромой лошади" 16:54
Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Японии 16:53
В Казахстан вылетела бригада московских врачей для борьбы с коронавирусом 16:46
В Японии выросло количество жертв ливневых дождей 16:42
В суде обнародовали личную переписку аспирантки с историком Соколовым 16:38
7 июля на ИННОПРОМ пройдет "Марафон столиц" 16:36
В Якутске 97-летнего ветерана вылечили от COVID-19 16:34
Летевших в Латвию канадских военных вернули на родину из-за COVID-19 16:30
Путин заявил о готовности РФ помочь Конго в борьбе с коронавирусом 16:26
Брошенного матерью в "Лосином острове" ребенка отдадут под опеку бабушке 16:18
В США 41-летний актер Бродвея умер из-за осложнений от коронавируса 16:06
Аэропорт Сочи впервые принял прямой рейс из Владивостока 16:03
Раскрыта одна из тайн происхождения алтарных камней Стоунхенджа 16:01
Hyundai придумал умную двухпедальную "механику" 16:00
СМИ: Тринадцать британских вузов могут стать банкротами 15:51
В Кузбассе осуждены организаторы незаконного реабилитационного центра 15:46
Жителя Калужской области будут судить за убийство 92-летнего ветерана 15:43
Экс-футболист из Украины находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже 15:39
В Подмосковье начали разборку временных госпиталей 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 16:36
Рубрика: Экономика

Шины не подкачали

Российские игроки лидируют на онлайн-рынке автокомпонентов
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 146(8200)
Пандемия подстегнула рост рынка электронной торговли во всем мире, в том числе и в России. Он и без такого "стимула" рос ежегодно на 20 процентов; в нынешнем же году, по мнению экспертов, подрастет на все 40. А самым ходовыми товарами в онлайн-торговле, кстати, являются автозапчасти. Они занимают примерно треть от общего оборота.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интересная тенденция: за последний год экспорт запчастей из России увеличился на 50 процентов. По словам гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках Ильи Кретова, раньше Россия была отстающей по запчастям, а сейчас выходит в лидеры как по номенклатуре предлагаемых изделий, так и по физическим объемам продаж. Эксперт связывает эту тенденцию с углублением локализации производства автозапчастей в нашей стране, более привлекательными ценами и лучшим качеством, чем у аналогов из Китая.

Фото: Пресс-служба Genesis
Genesis запустил в РФ подписку на авто и анонсировал выход новинок

И доминирование российских игроков на онлайн-рынке автокомпонентов, похоже, станет долгоиграющим трендом, подкрепить который может создание отечественных же маркетплейсов. Так, организованная недавно логистической компанией "ПЭК" электронная площадка ориентирована в первую очередь на российских производителей. В планах развития компании нарастить количество поставщиков российских товаров за год минимум в 10 раз. Площадка позволяет российскому производителю самостоятельно определять розничную цену на свою продукцию, получать информацию от своих покупателей и их отзывы о продукции. При этом поставщик через личный кабинет может управлять товарными остатками на складах логистической компании, комплектовать и доставлять заказы своим прямым клиентам. "Мы постарались создать среду для развития малого и среднего бизнеса, занятого производством автотоваров в России", - подчеркнул директор департамента по стратегическому развитию компании ПЭК Данил Кудрявцев.

Кстати, в прошлом году, по данным "Автостата", рынок автозапчастей в России составил 1,473 триллиона рублей. Наибольшую долю занимают шины: 12,9 процента, или 189,3 миллиарда рублей. На втором месте детали подвески (10,7 процента, 158 миллиардов). На третьем - масла и технические жидкости (111,2 миллиарда, 7,6 процента).

Экономика Отрасли Промышленность Российский автопром

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Медведев объяснил значение социальных поправок в Конституцию РФ
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков