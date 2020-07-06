Постановление правительства Саратовской области от 6 июля 2020 года № 559-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 6 июля 2020 года № 41 Правительство Саратовской области постановляет:

1. В нести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Ограничить с 1 июня 2020 года по 15 июля 2020 года включительно деятельность театров, иных организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, аквапарков, зоологических садов в части запрета доступа посетителей.

Установить, что с 7 июля 2020 года возобновляется посещение музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, (далее - музеи) при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово‑парковых музеях", в том числе проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий допустимо с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 м.";

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 15 июля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Установить, что с 7 июля 2020 года возобновляется работа туристских баз, баз отдыха (далее - базы отдыха) для проживающих в г. Саратове и Саратовской области при условии соблюдения следующих требований:

перед началом работы проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверка эффективности их работы;

назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение МР 3.1/2.1.0193-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания";

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

проведение в помещениях баз отдыха профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации;

использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.) не реже 1 раза в 2 часа, стойки регистрации - после каждого посетителя (методом протирания дезинфицирующими салфетками), помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа, общественных туалетов - не реже 1 раза в 2 часа;

установка в холлах вблизи входа в базы отдыха и в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

проведение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые) обеззараживания воздуха с применением соответствующего оборудования согласно инструкции;

организация проветривания помещений каждые 2 часа;

обеспечение, при возможности, приобретения гостями на территории баз отдыха средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук;

осуществление допуска персонала к работе в базах отдыха при наличии результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию (методом ПЦР);

организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения);

оборудование стоек регистрации, при возможности, прозрачными заградительными конструкциями, оборудование мебелью, позволяющей проведение уборки и дезинфекции, обеспечение дезинфекции ключей от номеров и их безопасной выдачи;

при централизованном питании персонала организация посещения предприятия общественного питания по утвержденному графику;

при отсутствии централизованной организации питания - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в случаях выявления гостей или персонала с повышенной температурой тела, другими признаками ОРВИ;

организация питания в базах отдыха осуществляется с преимущественным индивидуальным обслуживанием в номерах, либо на открытых площадках при стационарных предприятиях общественного питания (без обслуживания посетителей в помещениях предприятий общественного питания) с обязательным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", в том числе с размещением столов с целью соблюдения дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м;

размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного;

проведение термометрии гостей при заезде в базу отдыха, при входе в базу отдыха в течение дня и в предприятии общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения;

ежедневная уборка номера проводится не реже 1 раза в день и включает влажную уборку номеров с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т. д.), информирование гостей о необходимости проветривания номеров не реже 1 раза в 2 часа;

выездная уборка включает: влажную уборку номеров с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т. д.), стирку или обработку парогенератором наматрасников, влажную уборку коврового покрытия/ковров ковромоечными машинами или пылесосами с моющими химическими средствами с последующим орошением дезинфицирующими средствами поверхности ковра, проветривание номера и обеззараживание воздуха соответствующими устройствами;

проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных, помещений спасательного пункта (при их наличии); обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработку оборудования пляжа, открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







